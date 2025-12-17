El Paseo de la Ilusión: los taxis de Algeciras llevan la Navidad a los mayores

El sector del taxi de Algeciras ha llevado a cabo este miércoles la octava edición del Paseo de la Ilusión, una iniciativa solidaria mediante la cual acercó la magia navideña a los mayores residentes en las cuatro residencias de la ciudad. La actividad, organizada por Radio Taxi Algeciras, contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Algeciras.

La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, junto a la concejal delegada del Mayor, Patricia Bueno, acompañaron a los residentes durante todo el recorrido, demostrando el compromiso municipal con los mayores de la ciudad.

La caravana, compuesta por unos 30 taxis adaptados y decorados para la ocasión, partió a las 17:00 desde la avenida Fuerzas Armadas, ofreciendo a cerca de 100 personas mayores de distintas residencias un recorrido turístico por el centro de Algeciras para disfrutar de las luces y la decoración navideña que ilumina la ciudad.

El paseo recorrió las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza Andalucía para disfrutar de una merienda navideña de churros y chocolate, ofrecida por la chocolatería-churrería Los Especiales. La merienda estuvo amenizada por villancicos interpretados por distintas rondallas algecireñas, que cantaron temas navideños tradicionales creando una atmósfera festiva y emotiva para los residentes.Posteriormente fueron llevados a la Plaza Alta, donde los mayores pudieron contemplar la decoración especial.

La teniente de alcalde Juana Cid expresó su gratitud al sector del taxi y a la chocolatería-churrería Los Especiales por "volcarse un año más en esta iniciativa con ilusión y generosidad". Cid aseguró además que el Ayuntamiento de Algeciras "continuará apostando por acciones como esta, que acercan la Navidad especial a nuestros mayores, permitiéndoles vivirla y disfrutarla plenamente".

El Paseo de la Ilusión se ha consolidado durante ocho años como una tradición anual del sector taxista durante la época navideña, reflejando el compromiso de los profesionales del transporte con la responsabilidad social y la integración de los mayores en las celebraciones festivas de la ciudad.

Esta iniciativa representa un esfuerzo coordinado entre Radio Taxi Algeciras, el Ayuntamiento municipal, el comercio local y las rondallas de la ciudad por garantizar que los residentes de las distintas residencias de Algeciras puedan participar activamente en la experiencia navideña, disfrutando tanto de la belleza decorativa de la ciudad como de momentos de convivencia y entretenimiento especialmente pensados para ellos.