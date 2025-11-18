El tiempo
Fotos de la jornada contra la violencia de género en el IES Isla Verde de Algeciras
Fotos de la jornada contra la violencia de género en el IES Isla Verde de Algeciras / Erasmo Fenoy

El IES Isla Verde de Algeciras ha acogido este martes la primera de las dos jornadas de concienciación sobre la violencia de género en vísperas del próximo 25 de noviembre, día mundial contra esta lacra social.

Organizadas por el Ayuntamiento de Algeciras junto al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), el alumado ha asistido en primer lugar a la conferencia del fiscal de violencia de género de Algeciras, Gonzalo Fernández.

A su término, una mesa redonda ha contado con la presencia de la artista y productora musical Brisa Fenoy; la abogada y mediadora Carmen Cantudo, la abogada Palma Cadelo y la periodista Ana Villalta, quien además se ha encargado de moderar el coloquio y las preguntas del alumnado.

