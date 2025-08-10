Ocio
Qué hacer en el Campo de Gibraltar del 11 al 17 de agosto
Fotos del espectáculo de Los Morancos en Algeciras
Fotos del espectáculo de Los Morancos en Algeciras / Erasmo Fenoy

Los Morancos llenaron de carcajadas la plaza de toros de Las Palomas en el último espectáculo del fin de semana del Cabaret Festival. Los hermanos Cadaval conquistaron al púnlico con su Bis a Bis, un espectáculo humorístico y musical en el que combinan sketches cómicos con canciones. En este show, juegan con el contraste entre sus personajes y estilos, creando situaciones divertidas y satíricas sobre temas cotidianos, sociales y culturales. La puesta en escena incluye imitaciones, parodias y momentos de interacción con el público, manteniendo el humor fresco y dinámico que caracteriza a Los Morancos.

También te puede interesar

Lo último

