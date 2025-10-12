Compras
Comercios abiertos el puente del Pilar
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy

Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras

La asociación de vecinos El Mirador denuncia el estado de abandono en el que se encuentra la barriada del antiguo cerro de San Bernabé, en Algeciras

Los vecinos del Liang Shan Po de Algeciras exigen al Ayuntamiento que recupere servicios básicos perdidos desde la pandemia

La asociación de vecinos El Mirador denuncia el estado de abandono en el que se encuentra la barriada del antiguo cerro de San Bernabé, en Algeciras, la falta de limpieza y de mantenimiento de las zonas públicas se hace evidente principalmente en la calle Francisco de Riera, donde abundan los vertederos de basuras, las aceras y árboles están en muy mal estado y el poco vallado existente está todo oxidado y caído.

Varias paradas de autobús se encuentran anuladas por el mal estado del pavimento y sin marquesina, además los muros de contención de la barriada están llenos de grietas y la base de varios bloques de viviendas presentan signos evidentes de deterioro por movimientos de tierra.

Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
1/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
2/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
3/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
4/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
5/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
6/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
7/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
8/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
9/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
10/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
11/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
12/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
13/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
14/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
15/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
16/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
17/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
18/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
19/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
20/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
21/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
22/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
23/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
24/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
25/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
26/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
27/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
28/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
29/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
30/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
31/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
32/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
33/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
34/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
35/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
36/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
37/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
38/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy
Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras
39/39 Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats