Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras

La asociación de vecinos El Mirador denuncia el estado de abandono en el que se encuentra la barriada del antiguo cerro de San Bernabé, en Algeciras, la falta de limpieza y de mantenimiento de las zonas públicas se hace evidente principalmente en la calle Francisco de Riera, donde abundan los vertederos de basuras, las aceras y árboles están en muy mal estado y el poco vallado existente está todo oxidado y caído.
Varias paradas de autobús se encuentran anuladas por el mal estado del pavimento y sin marquesina, además los muros de contención de la barriada están llenos de grietas y la base de varios bloques de viviendas presentan signos evidentes de deterioro por movimientos de tierra.
1/39Fotos de los desperfectos en la barriada del Liang Shan Po en Algeciras/Erasmo Fenoy
