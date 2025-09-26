Europa Sur
Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía

El cantaor jerezano, junto a Manuel Jero a la guitarra y los palmeros Juan Grande y Marcos Carpio, llenó de compás el espacio cultural de la ciudad

El Centro Paco de Lucía ofrece en septiembre una programación que une música, arte y flamenco

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 26 de septiembre 2025 - 21:53

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras acogió este viernes un recital en el que Manuel de Cantarote puso voz al cante acompañado por la maestría de Manuel Jero a la guitarra y el compás de Juan Grande y Marcos Carpio en las palmas. Una velada íntima que reunió a los aficionados al flamenco en torno a un espectáculo cargado de tradición y duende.

El concierto forma parte de la programación cultural de septiembre del Centro Paco de Lucía, que ofrece un calendario de propuestas artísticas y musicales con acceso gratuito en su mayoría. Con ello, el espacio consolida su papel como epicentro cultural de Algeciras, proyectando tanto la riqueza del flamenco como nuevas expresiones creativas abiertas al público.

1/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
2/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
3/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
4/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
5/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
6/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
7/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
8/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
9/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
10/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
11/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
12/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
13/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
14/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
15/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
16/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
17/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
18/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
19/20 Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras / Andrés Carrasco
