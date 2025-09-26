Las fotos del concierto de Manuel de Cantarote y Manuel Jero en el Centro de Interpretación Paco de Lucía

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras acogió este viernes un recital en el que Manuel de Cantarote puso voz al cante acompañado por la maestría de Manuel Jero a la guitarra y el compás de Juan Grande y Marcos Carpio en las palmas. Una velada íntima que reunió a los aficionados al flamenco en torno a un espectáculo cargado de tradición y duende.
El concierto forma parte de la programación cultural de septiembre del Centro Paco de Lucía, que ofrece un calendario de propuestas artísticas y musicales con acceso gratuito en su mayoría. Con ello, el espacio consolida su papel como epicentro cultural de Algeciras, proyectando tanto la riqueza del flamenco como nuevas expresiones creativas abiertas al público.
