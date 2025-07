Fotos del concierto de la banda tributo Brothers in Band en Algeciras

La banda tributo Brothers in Band llevó este domingo el clásico sonido de Dire Straits, y la voz y la guitarra inolvidable de Mark Knopfler, al parque María Cristina de Algeciras. El concierto reunió a un gran número de fans del grupo que, eso sí, tuvieron que seguir las míticas canciones sentados, lo cual supone un enorme esfuerzo cuando suenan temas tan memorables. En The Very Best of Dire Straits, Brothers in Band interpreta y lo más destacado de la desaparecida banda británica en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer y visitando joyas como News, Why Worry, One World, It Never Rains y muchos otros.