Las fotos de la Champions Burger en Algeciras

Algeciras acoge desde esta tarde la primera edición en la ciudad de The Champions Burger Smash Edition, un evento gastronómico de gran formato que se celebra en el Recinto Ferial hasta el próximo 13 de octubre.

Durante doce días, el recinto reunirá a food trucks especializados en hamburguesas tipo smash, que competirán con recetas creativas y serán valorados mediante votación directa del público. Además, los asistentes podrán participar en sorteos y disfrutar de un ambiente festivo con entrada gratuita.

El horario de apertura será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo, así como el festivo 13 de octubre, de 12:00 a 00:00 horas.