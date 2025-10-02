Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos de la Champions Burger en Algeciras

El recinto ferial acoge la cita gastronómica hasta el 13 de octubre

Descubre todas las hamburguesas que compiten por la corona en The Champions Burger, en Algeciras

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 02 de octubre 2025 - 22:15

Algeciras acoge desde esta tarde la primera edición en la ciudad de The Champions Burger Smash Edition, un evento gastronómico de gran formato que se celebra en el Recinto Ferial hasta el próximo 13 de octubre.

Durante doce días, el recinto reunirá a food trucks especializados en hamburguesas tipo smash, que competirán con recetas creativas y serán valorados mediante votación directa del público. Además, los asistentes podrán participar en sorteos y disfrutar de un ambiente festivo con entrada gratuita.

El horario de apertura será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo, así como el festivo 13 de octubre, de 12:00 a 00:00 horas.

Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
1/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
2/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
3/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
4/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
5/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
6/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
7/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
8/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
9/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
10/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
11/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
12/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
13/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
14/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
15/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
16/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
17/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
18/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
19/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
20/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
21/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
22/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
23/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
24/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
25/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
26/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
27/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
28/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
29/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
30/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
31/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
32/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
33/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco
Las fotos de la Champions Burger en Algeciras
34/34 Las fotos de la Champions Burger en Algeciras / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats