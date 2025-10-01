Recogen firmas en Algeciras para izar la bandera de Palestina tras una polémica intervención policial en la Escuela de Arte

Camelia Charki y Doris Mohamed Amar han iniciado una recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Algeciras que ice la bandera de Palestina en señal de apoyo tras la polémica retirada de una enseña similar en la Escuela de Arte por parte de la Policía Local.

"Queremos que se ice en nombre de todos los algecireños en apoyo a Palestina", explica Doris. La campaña se desarrolla este miércoles y jueves, 1 y 2 de octubre, en la puerta del Consistorio, situado en la calle Convento.

Además de solicitar el izado de la bandera, las activistas recogen firmas para reivindicar la apertura de un corredor humanitario hacia Gaza y condenar la venta de armas a Israel. "Llevamos casi 300 firmas recogidas contra este genocidio y más de 100 pidiendo específicamente que se ice la bandera", detalla Camelia.

Durante la jornada, ambas activistas también informan y sensibilizan a los viandantes sobre la situación humanitaria en Gaza, poniendo especial énfasis en la crisis que atraviesan los niños y niñas palestinos. "Están siendo masacrados de una manera atroz, ilógica e injusta. Además, sufren la privación de alimentos y muchos están muriendo de hambre", denuncian.

Un hombre, firmando por Palestina. / Claudio Palma

Vigilia por Gaza el viernes

Los colectivos propalestinos han convocado una vigilia por Gaza para el próximo viernes 3 de octubre, entre las 18:00 y las 22:00, en la plazoleta San Isidro de Algeciras.

Durante el acto se realizará una lectura de nombres de los niños y niñas víctimas del conflicto y se encenderán velas en su recuerdo. Intervendrán Juan José Téllez, Chus Feteira y Jesús Verdú Baeza, mientras que Alicia Carrasco (Asociación Sirimusa), Juan Emilio Ríos, Isa Novoa, Luz Mota, Manolo Báez y Ramón Guerrero participarán con música y poesía.