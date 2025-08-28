Vecinos de Parque Bolonia protestan por la cercanía del escenario del Festival Latino a sus casas

Vecinos de los bloques anexos a la plaza de toros de Algeciras, en la calle Volantes, en la urbanización Parque Bolonia, han mostrado su malestar por la ubicación del escenario del Festival Latino, que se celebrará del 28 al 31 de agosto.

El montaje comenzó en la tarde del miércoles 27, lo que desató la indignación de los residentes al comprobar que la estructura se situaba en la explanada de acceso a la plaza, a escasos metros de sus viviendas. Este espacio ya fue utilizado en otras ocasiones, como durante la celebración del festival de foodtrucks hace unos años, al no poderse emplear el albero del coso taurino.

“Está justo delante de los balcones de los vecinos, a apenas 60 metros”, lamenta Felipe, uno de los afectados, en declaraciones a Europa Sur. “Los vecinos estamos muy molestos, parece que no tenemos derecho al descanso”, añade, convencido de que el sonido “a toda pastilla” de los altavoces y la multitud “bailando y borracha” harán “insoportable” la convivencia durante el evento.

Felipe asegura haber trasladado sus quejas a la Policía Local durante el montaje, aunque los agentes le indicaron que debía dirigirse al Ayuntamiento. Este jueves, tenía previsto acudir junto al presidente de la intercomunidad para registrar una denuncia formal y, si fuera necesario, emprender otras medidas. Ante el avance del montaje, el representante de los vecinos asumió que ya no podía hacerse nada.

Los residentes reclamaban que el festival se reubicase en otra zona de la plaza de toros: “No entendemos por qué no lo hacen dentro del coso o en la parte donde está la estatua de Miguelín, que allí no molestan a nadie, en vez de bajo nuestras ventanas”. Sin embargo, dado que el festival comienza en la tarde del jueves y el montaje ya es imposible de parar, esperan que al menos se cumpla con la normativa de ruidos y no superen los decibelios permitidos.