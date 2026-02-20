Farruquito, Kiki Morente, Pedro el Granaíno, Manuel Lombo y Tomasito, en el programa del Encuentro Paco de Lucía del 6 al 11 de julio en Algeciras

La decimosegunda edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, que se celebrará en Algeciras del 6 a 11 de julio de 2026, ofrece en su programación música con raíces en el flamenco, interpretada con instrumentos diversos, en sintonía con el legado del maestro algecireño que da nombre a esta cita. Farruquito, Kiki Morente, Manuel Lombo y Tomasito forman parte del amplio programa de conciertos que tendrán su epicentro en el parque María Cristina.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado en la presentación por el guitarrista Antonio Sánchez, de la familia de los Lucía, enmarcó el encuentro como uno de los pilares de la iniciativa que persigue reconocer Algeciras como ciudad flamenca.

El pianista Antón Cortés abrirá la serie de conciertos el 6 de julio con un homenaje a Camarón de la Isla y Paco de Lucía, "alejándose de la mera recreación, para ofrecer un discurso propio, una propuesta que une respeto, creatividad y riesgo artístico, donde la tradición dialoga con un lenguaje contemporáneo sin perder la esencia del flamenco", según anuncia en su web. Cortés es un joven intérprete que ganó, con solo diez años, el Mallorca Talent en 2017 y fue finalista del Concurso Internacional del Cante de Las Minas en 2021.

José Ignacio Landaluce y Pilar Pintor contemplan los carteles anunciadores del XII Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía / VANESSA PÉREZ

La segunda sesión del encuentro (día 7) la protagonizarán la guitarrista solista Mercedes Luján, en la primera parte, y el cantaor Pedro el Granaíno. Luján, finalista en 2024 del premio de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que lleva el nombre de Paco de Lucía, procede de una familia de artistas de Jerez de la Frontera, emparentada con el célebre cantaor José Cepero. El Granaíno tiene una carrera en el cante muy consolidada y reconocida, todo un atractivo para los amantes del mejor flamenco.

Farruquito.

El 8 de julio será el turno para el guitarrista algecireño Antonio Martín, que abrirá la noche, y el bailaor Farruquito, en la segunda parte. Son dos referencias del universo paquero, uno es joven paisano, educado en la calle San Francisco y en la escuela algecireña que surgió en torno a Antonio Sánchez, padre de la saga de los Lucía, y el sevillano bailó en las formaciones del maestro algecireño de la guitarra y tiene una afamada trayectoria en el baile.

El cantor Kiki Morente será quien actúe en la cuarta sesión de la duodécima edición del encuentro (9 de julio). El más pequeño de los Morente, que entiende el flamenco "como una búsqueda", contará con el músico marroquí Jalal Chekara como artista invitado.

Manuel Lombo. / D. S.

El guitarrista Paco Soto y el cantaor Tomasito se repartirán la penúltima sesión de la cita musical algecireña (10 de julio), que cerrará al día siguiente, como adelantó Europa Sur, el artista Manuel Lombo, acompañado en su reconocimiento a Manuel Alejandro por Mariola Cantarero, Marina Heredia, Erika Leiva y Joana Jiménez con Chico Pérez al piano.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, y la concejal delegada de Cultura, Pilar Pintor, agradecieron el respaldo al evento por parte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Fundación Unicaja como principales patrocinadores. Europa Sur es, a su vez, medio de comunicación colaborador en la cita. Antonio Sánchez, valoró la trayectoria del encuentro. "Deberíamos estar todos orgullosos de que cada año esto suma y sigue", dijo.

Proyección exterior

Los abonos para asistir a todos los conciertos ya están a la venta al precio de 69 euros. Esta fórmula ha permitido atraer a más público a la propuesta musical de cada verano en el parque María Cristina. El director artístico del festival, José Luis Lara, puso el acento en seguir dando pasos hacia adelante en la difusión exterior del encuentro internacional, y animó en esa línea al ayuntamiento a continuar apostando y aportando respaldo económico, "porque la cultura no es un gasto, es una inversión".

Alejandro Martín, director de la empresa Thunder, que ha rediseñado la marca del encuentro y gestiona su difusión, resumió el objetivo en lograr que "sea cada vez más reconocible, más consistente y sólido en cada detalle, empezando por la identidad que lo define y lo respalda. No es hacer algo diferente cada año, sino hacer algo mejor cada año, construir una marca que impacte, una marca capaz de crecer sin perder su esencia, de dialogar con nuevas generaciones sin desvincularse de su raíz y consolidarse como un referente cultural cada vez más fuerte".