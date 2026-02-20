Manuel Lombo, uno de los platos fuertes del XII Encuentro Internacional de Música Paco de Lucía en Algeciras
El espectáculo rendirá homenaje al compositor Manuel Alejandro y el elenco incluirá a Mariola Cantarero, Marina Heredia, Erika Leiva y Joana Jiménez
La cita musical, que se presenta este viernes, contará con seis conciertos en su programación
El artista Manuel Lombo (Dos Hermanas) será uno de los principales participantes en el XII Encuentro Internacional de Música Paco de Lucía, que volverá a celebrarse el próximo verano en el parque María Cristina de Algeciras. La nueva edición se presentará este viernes en el centro de interpretación dedicado a la memoria del maestro algecireño. El músico nazareno rendirá homenaje a Manuel Alejandro en su cita en la ciudad.
Realizará un repaso por las canciones más icónicas del autor de Como yo te amo, Señora o Háblame del mar, marinero, por citar solo tres referencias de una amplia y reconocida colección de títulos inolvidables que han cantado Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias y tantos otros artistas.
Lombo presentó esta propuesta musical en Cádiz, el pasado mes de enero, y también está anunciado en San Roque, en el teatro Juan Luis Galiardo, para el próximo 7 de marzo. En Algeciras lo acompañarán en el espectáculo artistas de distinto registro, como son las granadinas Mariola Cantarero y Marina Heredia, la linense Erika Leiva y la sevillana Joana Jiménez.
Lombo comenzó su carrera en el cante flamenco, y fue labrando su trayectoria también como autor y como compositor. Ha unido su voz en señalados duetos con cantantes de copla y de ópera. También ha ejercido como presentador de programas como La Casa de Andalucía y especiales, en Canal Sur Televisión.
El XII Encuentro Internacional de Música Paco de Lucía contará este verano con un total de seis conciertos, a los que se volverán a añadir clases magistrales de cante, baile y toque de guitarra, exposiciones y encuentro de luthieres, y todo precedido por un flashmob flamenco antes de empezar la programación musical.
