Fapacsa y varias asociaciones exigen la construcción urgente del centro de mayores en La Piñera

Algeciras/La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (Fapacsa) y los colectivos vecinales de la zona sur de la ciudad han remitido sendas cartas al Ayuntamiento y al Obispado de Cádiz y Ceuta en la que les instan a desbloquear el proyecto para la construcción de un centro de estancia diurna para mayores en La Piñera. En marzo de 2022, el alcalde, José Ignacio Landaluce, anunció durante el acto en el que el párroco de la iglesia del Espíritu Santo, Pedro Gómez, fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad, que había llegado a un acuerdo con la Diócesis para la cesión de un terreno en desuso de 1.100 metros cuadrados anexo a la parroquia para la construcción de estas instalaciones, aunque el proyecto sigue estancado más de dos años después por la falta de acuerdo entre las dos partes.

Las asociaciones de vecinos recuerdan que este centro sería "crucial en una de las zonas más afectadas por la exclusión social para atender a más de 1.000 personas mayores de 65 años en situación de dependencia, aislamiento, y pobreza, muchos con pensiones mínimas y sin acceso a los servicios básicos de atención médica y social que requieren".

En una reunión mantenida el 19 de abril con el obispo de Cádiz y Ceuta, representantes de Fapacsa, presidentes de asociaciones vecinales y de la parroquia del Espíritu Santo abordaron la urgencia de este proyecto, que según anunció Landaluce sería financiado por la Junta de Andalucía. "Sin embargo, el proyecto ha quedado paralizado debido a la falta de acuerdo con el Obispo para la cesión de los terrenos del antiguo polideportivo parroquial de La Piñera, en desuso desde hace más de 23 años", indica la federación vecinal.

El reciente anuncio de la cesión de una parcela por parte del Ayuntamiento en San José Artesano para la construcción de un centro similar, que aplaude Fapacsa, "pone de relieve, no obstante, la grave omisión en la zona sur la cual enfrenta un mayor nivel de vulnerabilidad y necesita con urgencia esta infraestructura".

"La falta de acuerdo y acción conjunta entre el Ayuntamiento y el Obispado no solo prolonga la espera de los vecinos, sino que también perjudica a una población de la zona sur de Algeciras, con más de 30.000 habitantes que viven en condiciones de exclusión y se enfrentan a una serie de problemáticas sociales como es el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos o el aislamiento. El centro de estancia diurna no solo ofrecería atención médica y social a los mayores, sino también un espacio de socialización, apoyo emocional y alivio para sus familias, quienes en muchos casos no pueden brindarles el cuidado que necesitan", indica Fapacsa.

El colectivo vecinal considera que "la negativa a avanzar en la cesión de los terrenos" supone "una falta de sensibilidad por parte del obispo". "Nos parece éticamente cuestionable que una negociación sobre una parcela de terreno se anteponga a las necesidades urgentes de las personas mayores y vulnerables de la zona, por lo que exigimos reconsidere su postura y trabaje junto al Ayuntamiento para que este centro sea una realidad. Las personas mayores y vulnerables de la zona sur no pueden seguir esperando. El derecho a una atención adecuada no debe ser un privilegio, sino una necesidad que requiere una respuesta inmediata", destaca.

Fapacsa también reitera su "firme exigencia" al alcalde para que cumpla con su compromiso y avance en la construcción del centro de estancia diurna en la zona sur de Algeciras, "cumpliendo así con las necesidades de una de las comunidades más desfavorecidas de la ciudad".