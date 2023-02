La familia de Diego Valencia y cinco entidades se personan como acusación en el juicio del atentado yihadista de Algeciras

El juicio contra Yassine Kanjaa por el presunto ataque yihadista perpetrado el pasado mes de enero en la Plaza Alta de Algeciras sigue avanzando en el día en que el acusado se somete a un examen psiquiátrico para determinar si padece algún tipo de trastorno.

En el proceso, además de la Fiscalía, la familia de Diego Valencia ha decidido ejercer su derecho de personarse como acusación particular. Según ha podido saber Europa Sur, la esposa del que fuera sacristán de la iglesia de La Palma y sus dos hijos participarán como representantes de la víctima.

Además, otras cinco entidades ejercerán de acusación particular en el caso. Las asociaciones 11M Afectados por el Terrorismo, Dignidad y Justicia y Víctimas del Terrorismo se han sumado al caso por su relación con el ámbito de los atentados terroristas. Asimismo, el partido político Vox y el Equipo de Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil también participarán, aunque se les ha exigido una fianza de 3.000 euros a cada una.

Por su parte, el párroco de San Isidro herido por Kanjaa, Antonio Rodríguez, no se ha presentado como acusación particular hasta el momento. No obstante, en su condición de víctima, puede hacerlo en cualquier momento del proceso judicial.

Terrorista autoadoctrinado