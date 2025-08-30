La falta de taxis en Algeciras desata las críticas ciudadanas durante el verano

La parada de taxi de la avenida Virgen del Carmen, frente al acceso central del Puerto de Algeciras, desierta en una mañana de diario.

Maribel González aún recuerda la sensación de impotencia. Era un sábado de julio, poco antes de las ocho de la tarde, cuando llamó a Radio Taxi Algeciras para que la recogieran en su casa del Rinconcillo. Tenía una boda a las ocho y media en la sede social de la Autoridad Portuaria. Lo que parecía un trámite rutinario se convirtió en una escena de desesperación: llamadas repetidas, promesas de “lista de espera”, un reloj que avanzaba implacable y la certeza de que los novios se habían dado el sí quiero sin ella. A las nueve y cinco, cuando ya su hijo la había llevado en coche, recibió la llamada de un taxista que acababa de aceptar el servicio. Una hora y cuarto después. “Lamentable, bochornoso, una vergüenza”, escribió después en una reclamación formal dirigida al Ayuntamiento, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la propia cooperativa.

Su caso no es único. Este verano, las redes sociales de Algeciras se han llenado de testimonios parecidos: vecinos que han perdido un barco a Ceuta porque no llegó ningún vehículo; clientes plantados durante 45 minutos a las puertas del centro comercial; familias que acabaron volviendo en autobús desde Getares con todos los bártulos de la playa después de desistir tras una espera interminable. “El transporte público en Algeciras funciona igual que en una ciudad de Burundi”, escribía un usuario con ironía amarga.

La paradoja es que taxis hay. O al menos, licencias. Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Algeciras a Europa Sur, la ciudad dispone actualmente de 200 licencias de autotaxi, de las cuales 10 son adaptadas para personas con movilidad reducida. La gestión se reparte principalmente entre la Sociedad Cooperativa Andaluza Algecireña de Radio Taxi (183 licencias) y Radio Taxi Campo de Gibraltar (11 licencias). Aun así, el relato ciudadano es otro: teléfonos comunicando, listas de espera, coches que nunca llegan.

Ningún taxi en la céntrica parada de Blas Infante de Algeciras, el pasado jueves 28 de agosto. / G.S.G.

¿Son suficientes 200 taxis para Algeciras?

La ordenanza municipal establece que el número máximo de licencias no puede superar 0,8 por cada 1.000 habitantes. Con un censo de entre 123.639 y 124.978 vecinos (datos de 2024 y 2025), el límite legal rondaría las 99 licencias. Es decir, Algeciras ya dobla el máximo permitido por su propia normativa. “De conformidad con lo establecido en el artículo 8, no se contempla la necesidad de crear nuevas licencias”, responde el Consistorio a este periódico. Dicho artículo expone lo siguiente: "La modificación del número de licencias atenderá siempre a la necesidad y conveniencia del servicio al público y a la caracterización de la oferta y demanda en el municipio, garantizando la suficiente rentabilidad en la explotación del servicio".

La contradicción es evidente: los ciudadanos claman por más taxis, pero los papeles dicen que hay incluso demasiados. El Ayuntamiento, en cambio, señala que su competencia no es tanto el número de licencias como la organización de descansos, turnos y periodos de servicio, en coordinación con las asociaciones del sector. En otras palabras, no faltan taxis, pero a menudo la mayoría están fuera de servicio al mismo tiempo. Sobre este último aspecto, dicta la ordenanza municipal: "El Ayuntamiento tiene la competencia para regular la prestación del servicio en cuanto a los descansos. Desde las dos asociaciones de titulares de licencias municipales se solicita al Ayuntamiento la regulación del descanso en función de la demanda y tras su oportuna valoración se aprueba, todo ello en función del flujo de llamadas y demandas principalmente recibidas desde las centralitas de las citadas asociaciones".

Y se añade en el artículo 5: "El Ayuntamiento tiene competencias para regular la oferta de taxi en los distintos períodos anuales del servicio, régimen de descansos, turnos para la prestación del servicio y autorización de conductores. En este sentido el Ayuntamiento viene ajustando el número de licencias que pueden salir a prestar servicios en función de la demanda de cada periodo, todo ello de forma consensuada con el sector".

¿Cuántos taxis debería tener Algeciras según su ordenanza? La ordenanza municipal del taxi fija un límite máximo de 0,8 licencias por cada 1.000 habitantes. Población oficial 2024: 123.639 habitantes → Máximo legal: 99 licencias

→ Máximo legal: Población oficial 2025: 124.978 habitantes → Máximo legal: 100 licencias Algeciras dispone actualmente de 200 licencias activas, el doble de lo que marca la ordenanza. El Ayuntamiento sostiene que, por este motivo, no contempla ampliar el número de licencias, aunque la percepción de muchos usuarios es que la ciudad cuenta con menos taxis de los necesarios en la práctica.

El argumento de Radio Taxi

Desde Radio Taxi Algeciras reconocen retrasos puntuales, pero se defienden. “Existen horas punta con muchas peticiones que provocan tardanza en la adjudicación”, señalan en un escrito remitido a Maribel González y al que ha tenido acceso esta redacción. Añaden factores como obras que dificultan el tráfico o zonas de la ciudad donde los conductores prefieren no pasar. “Ponemos todos los medios técnicos y humanos las 24 horas de los 365 días del año”, aseguran.

La explicación no convence a muchos usuarios. “Si no hay taxis suficientes, díganlo. Pero no nos dejen esperando en línea hasta que suene el pitido de desconexión”, escribió un vecino en Facebook hace un mes. Otra usuaria denunció que, en verano, “hay que llamar con horas de antelación para coger un taxi al centro”.

La principal parada de taxis de la avenida Virgen del Carmen, en Algeciras, sin taxis, un jueves de agosto por la tarde. / G.S.G.

Una ciudad atrapada entre la norma y la práctica

La ordenanza que regula el servicio de taxi en Algeciras no deja lugar a dudas: la intervención municipal debería garantizar “un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio”, asegurar la “continuidad y universalidad” y fomentar la “accesibilidad como elemento básico de integración social”.

El papel, otra vez, parece perfecto. Pero la realidad, a ojos de quienes se quedaron sin barco, sin boda o sin excursión, está llena de grietas.

Quizá el taxi en Algeciras sea la metáfora perfecta de una ciudad que vive en contradicción: sobran licencias en el BOE y faltan coches en la calle. La norma garantiza lo que la práctica desmiente. Y mientras tanto, en la esquina de cualquier barriada, un vecino mira el reloj, repite la llamada y piensa que el tiempo de espera podría contarse en vidas enteras.