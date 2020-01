La falta de personal provoca colas diarias para pasar la ITV en Algeciras

Los conductores que tienen que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la estación de Algeciras tienen que armarse de paciencia. Primero porque si tienen que hacerlo en un breve plazo de tiempo, cuando intentan sacar la cita previa se encuentran con que no pueden hacerlo hasta dos meses después. Si no les queda otra que ir al Cortijo Real para aprovechar algún hueco que quede libre porque algún usuario no haya acudido a su cita, deben esperar colas desde incluso la noche anterior. Hasta una decena de personas pernocta a diario a las puertas de la estación, y sobre las 6:00, poco antes de que la estación abra las puertas (lo hace a las 6:45), ya suele haber una veintena de conductores aguardando.

El principal problema, según denunció UGT, es la falta de personal en el servicio, ya que el personal eventual que se incorporó en 2019 para reforzar la plantilla acabó su contrato el pasado 1 de enero, lo que ha provocado la saturación del servicio.

El sindicato ha pedido al Gobierno autonómico que ponga medios para solucionar este problema y ha recordado que sólo hay una estación de ITV en la comarca para una población de 250.000 habitantes.

Esta situación provoca que muchos opten por pasar la ITV en Jerez o Estepona, donde algunos usuarios aseguran que se da cita previa con menos retraso que en Algeciras.