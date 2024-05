La falta de limpieza inunda de naranjas podridas buena parte del centro de Algeciras

Docenas y docenas de naranjas amargas, ya putrefactas, ensucian desde hace meses buena parte del centro de Algeciras, como la avenida Fuerzas Armadas y las calles Gregorio Marañón o Inmaculada Concepción. Además de la pésima imagen, algunos paseantes han sufrido caídas por resbalones.

Los vecinos protestan por el estado de suciedad, malos olores y abandono de esta zona del municipio a causa de las naranjas que, a diario, caen de los árboles -cuajados aún de frutos- y que son aplastadas, ensuciando tanto el suelo como a los viandantes. Los residentes señalan, además, que los vehículos estacionados también tienen los techos, lunas y parabrisas llenos de pulpa reventada.

Una vecina ha denunciado telefónicamente a Europa Sur que recientemente le ha caído una naranja encima y, por ello, tuvo que regresar a su casa para cambiarse de ropa, aunque agradece que no le impactara en la cabeza o que se hubiera resbalado al pisar. "Varios vecinos hemos hablado con los jardineros y dicen que no pueden hacer nada porque no tienen permiso para podar", asegura la mujer, quien añade que el Ayuntamiento conoce la situación "y no hace nada a pesar de ser una calle principal y la imagen es lamentable".

"En barriadas como La Reconquista y San José Artesano sí podan y aquí hace un año y medio que no se hace y no se entiende", critica esta residente. Ciertamente, en otros puntos de la ciudad el Consistorio sí realiza labores de poda y recogida de estos cítricos para evitar suciedad e incidencias higiénico-sanitarias, como plagas de moscas de la fruta. Incluso en la continuación de Fuerzas Armas, en la calle Ancha, el servicio municipal de Jardinería poda regularmente los naranjos con forma cilíndrica. Entre tanto, al otro lado, las naranjas amargas toman las aceras.