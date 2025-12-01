Un mando de Extranjería denuncia al comisario Pedro Ferrer, histórico de Algeciras, por presuntas irregularidades en la Policía Nacional de Ceuta

Despedida al inspector jefe Pedro Ferrer cuando abandonó Algeciras tras ser nombrado comisario en 2020. El alcalde, José Ignacio Landaluce, le entregó el pin con el escudo de la ciudad.

El comisario Pedro Ferrer Peña, durante dos décadas figura destacada de la Comisaría de Algeciras antes de dar el salto al cargo de jefe regional de Operaciones (Jerop) en Ceuta, se encuentra en el centro de una grave controversia tras la denuncia interna presentada por un mando de la Brigada de Extranjería. El denunciante asegura haber sufrido actuaciones del alto cargo que, según su versión, han perjudicado el funcionamiento de la unidad y afectado directamente a su labor profesional.

La información, adelantada por El Faro de Ceuta, apunta a que la denuncia fue registrada en la propia Jefatura Superior y sitúa a Ferrer Peña —segundo máximo responsable policial en la ciudad autónoma— como presunto responsable de decisiones que habrían vulnerado los canales internos de comunicación y generado un clima laboral “hostil” dentro de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif).

El caso será ahora analizado por el nuevo jefe superior, el comisario principal Eloy Román López, cuya toma de posesión está prevista para el 2 de diciembre, y que deberá determinar los pasos a seguir en este expediente que salpica a la cúpula policial.

Posible caso de acoso laboral

Según el escrito de denuncia, Ferrer Peña habría actuado en reiteradas ocasiones "al margen del conducto oficial", pasando por alto al mando responsable y solicitando información directamente a escalas inferiores. Estos movimientos, siempre según la versión del denunciante, habrían causado “desconcierto y perplejidad” entre los mandos ejecutivos de la Brigada de Extranjería.

El documento sostiene que estas prácticas generaron “disfunciones graves” en el funcionamiento interno de la unidad, hasta el punto de traducirse en episodios que el afectado interpreta como gestos de “humillación laboral”.

La denuncia describe también supuestas desautorizaciones, reuniones celebradas sin el mando competente y comunicaciones internas en las que se habría prescindido deliberadamente del responsable de área. El perjudicado entiende este patrón como una conducta que podría encajar en un caso de mobbing, extremo que deberá aclararse durante la investigación interna.

Fuentes consultadas por El Faro de Ceuta confirman que la denuncia ha sido presentada formalmente y que se abrirán diligencias para recabar las declaraciones del denunciante, del denunciado y de cualquier funcionario que pueda aportar información sobre el funcionamiento interno cuestionado.

Acusaciones que alcanzan a la pareja del comisario

Uno de los puntos más sensibles del documento apunta a la pareja del Jerop, también oficial de la Policía destinada en la Jefatura Superior. El denunciante solicita que se investiguen presuntos privilegios en horarios, asistencias y uso de recursos oficiales que, de confirmarse, podrían suponer una infracción del reglamento policial.

Un comisario con raíces en Algeciras

Con grado en Sociología y un máster en Seguridad Pública, Ferrer Peña estuvo destinado en la Comisaría de Algeciras desde 1999, alternando durante tres años con la de La Línea de la Concepción. En agosto de 2020, tras su ascenso a comisario, el Ayuntamiento algecireño le despidió públicamente, agradeciendo dos décadas de servicio y destacando su “colaboración constante” con la ciudad. El propio Ferrer aseguró entonces que, donde fuera destinado, llevaría “a Algeciras en el corazón”.