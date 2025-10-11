Evacuado de urgencia un marinero tras sufrir una caída en un portacontenedores en la bahía de Algeciras

La Salvamar Denévola ha evacuado de urgencia este sábado a un marinero que se encuentra gravemente herido tras sufrir una caída cuando se encontraba trabajando en un buque portacontenedores fondeado en la zona B de la bahía de Algeciras.

El trabajador se ha precipitado durante unas tareas en la bodega del buque Leto y tras comprobar su estado, el capitán ha dado aviso a Salvamento Marítimo, que con rapidez ha movilizado a la Denébola para recoger al herido y trasladarlo al puerto de Algeciras.

Allí ha sido redcogido por una ambulancia del 061 para su traslado a un centro hospitalario.

El buque Leto es un portacontenedores de 19 años de antigüedad operado por CMA CGM, una de las principales compañías navieras del mundo, y está registrado bajo la bandera de Liberia, un país conocido por ofrecer registros de conveniencia para buques internacionales. Dorma parte del servicio Europe Afrique 4, que conecta puertos en Europa y África Occidental, facilitando el transporte de mercancías entre estos continentes. En las últimas semanas, ha realizado escalas en puertos como Valencia y Takoradi (Ghana) y se dirigía a Tánger Med.