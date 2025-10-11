Evacuado de urgencia un marinero tras sufrir una caída en un portacontenedores en la bahía de Algeciras
La Salvamar Denébola traslada al trabajador, con graves heridas, al puerto algecireño
La Salvamar Denévola ha evacuado de urgencia este sábado a un marinero que se encuentra gravemente herido tras sufrir una caída cuando se encontraba trabajando en un buque portacontenedores fondeado en la zona B de la bahía de Algeciras.
El trabajador se ha precipitado durante unas tareas en la bodega del buque Leto y tras comprobar su estado, el capitán ha dado aviso a Salvamento Marítimo, que con rapidez ha movilizado a la Denébola para recoger al herido y trasladarlo al puerto de Algeciras.
Allí ha sido redcogido por una ambulancia del 061 para su traslado a un centro hospitalario.
El buque Leto es un portacontenedores de 19 años de antigüedad operado por CMA CGM, una de las principales compañías navieras del mundo, y está registrado bajo la bandera de Liberia, un país conocido por ofrecer registros de conveniencia para buques internacionales. Dorma parte del servicio Europe Afrique 4, que conecta puertos en Europa y África Occidental, facilitando el transporte de mercancías entre estos continentes. En las últimas semanas, ha realizado escalas en puertos como Valencia y Takoradi (Ghana) y se dirigía a Tánger Med.
