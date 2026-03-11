Euro Tauro Luján y el Ayuntamiento de Algeciras firman el contrato de Las Palomas hasta 2028

El Ayuntamiento de Algeciras y la empresa Euro Tauro Luján han firmado este miércoles el contrato por el que esta empresa se hace cargo de la gestión taurina de la plaza de toros Las Palomas hasta 2028 y con la posibilidad de extenderlo una temporada adicional. Esta adjudicación se enmarca dentro del proceso de licitación pública resuelto en febrero, en el que la empresa se impuso por su propuesta integral.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la concejal de Feria y Fiestas, Juana Cid, ha recibido a Enrique Luján, gerente de la firma, quien ha explicado los principales detalles de su andadura empresarial en el coso algecireño, centrada especialmente en la Feria Real, que contará este año con tres corridas de toros, un festejo de rejones y una clase práctica para alumnos de escuelas taurinas.

ntre los eventos que formarán parte de la programación de este año, Luján destacó tres corridas de toros tradicionales, un festejo de rejones y una clase práctica para alumnos de escuelas taurinas, con el objetivo de “fomentar la cantera, acercar a los jóvenes a la cultura taurina y mantener viva la afición en Algeciras y la comarca”. La apuesta formativa es uno de los pilares de su plan de gestión, que también contempla mejoras logísticas, promoción de los espectáculos a nivel provincial y nacional y acciones orientadas a la seguridad

Euro Tauro Luján se impuso en la licitación gracias a un proyecto que fue valorado positivamente por su enfoque integral y por la capacidad de combinar rentabilidad económica con promoción cultural. Según fuentes municipales, la empresa ofrecerá además un plan de comunicación y marketing que incluye difusión en medios locales y redes sociales y búsqueda de patrocinios para complementar los festejos taurinos, consolidando la plaza como un espacio abierto y atractivo para distintos públicos.

La formalización de este contrato representa también un reconocimiento a la historia de Las Palomas, un coso con décadas de trayectoria que ha sido escenario de grandes figuras del toreo y de momentos emblemáticos dentro del calendario festivo de Algeciras. La colaboración con Euro Tauro Luján S.L. se plantea como una alianza estratégica destinada a garantizar la calidad y continuidad del programa taurino, al tiempo que refuerza la Feria Real como un referente cultural de primer nivel.