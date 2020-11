El etarra Ángel María López Anta será trasladado de Botafuegos a la prisión de León

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de cinco etarras, entre ellos Ángel María López Anta, que cumple condena en el centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras) por delitos de atentado, estragos e incendios. Será trasladado a la prisión de León.

En 2012, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 20 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional para López Anta por formar parte del comando Bolueta, encargado de recopilar información sobre posibles objetivos. Se le acusó de intentar asesinar en enero de 2001 al edil del PSE de Arboleda (Vizcaya) Martín Martínez. Llegó a la cárcel algecireña en diciembre de 2019 tras ser trasladado desde el centro penitenciario de Huelva.

Prisiones también ha acordado el traslado de Gregorio Vicario Setien, condenado, entre otras acciones, por el secuestro en 1996 del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya un año antes. Además, se ha concedido el tercer grado penitenciario o régimen abierto a Emilio Salaberria Etxebeste, condenado por colaboración con banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos.

Salaberria, que ha rechazado la violencia y cumplido gran parte de la condena será trasladado desde la prisión de El Dueso (Cantabria) al centro penitenciario de San Sebastián.

Vicario Setien, que permanece en primer grado, pasará de la prisión de Topas (Salamanca) a la cárcel de Burgos y cumplirá las tres cuartas partes de su condena en enero de 2036.

Otro de los etarras que serán trasladados, en esta ocasión desde Granada a El Dueso, Egoitz Coto, codenado entre otras acciones por el intento de asesinato de dos ertzainas en 2001 en la localidad vizcaina de Portugalete. Según Prisiones, Coto ha remitido un escrito en el que reconoce el dolor causado y muestra su empatía con las víctimas.

Desde la cárcel de Cáceres a la de La Moraleja (Palencia) será trasladado Aitor Olaizola, que permanecerá clasificado en primer grado y que cumple condena desde marzo de 2001 por el atentado ese mismo año en las inmediaciones del hotel Montecarlo de Roses (Girona) en el que murió el mosso d'esquadra Santos Santamaría. Además, Olaizola está procesado por el intento de atentado contra el que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

Zigor Bravo Saez de Urabain, condenado entre otras acciones por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, pasará desde la cárcel de Teixeiro (A Coruña) a la de Burgos, después de haber remitido un escrito rechazando la violencia y haciéndose responsable del sufrimiento causado.

Tras esta decisión, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha vuelto ha denunciar estos traslados y ha aprovechado para reprochar, a través de un comunicado, que EH Bildu se haya convertido en un partido clave en la gobernabilidad del Estado.

Ha censurado también que algunos ministros del Gobierno haya alabado "el sentido de la responsabilidad" de ese partido, que no ha condenado los asesinatos de la banda, que "no ha reconocido que el uso de violencia no tiene ningún tipo de justificación y que quiere a los asesinos fuera de las cárceles".

La AVT insiste en su petición de reunirse con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que no tiene ningún problema en correr por las víctimas del terrorismo", pero a quien le resulta "harto complicado" explicarles "esta sangría de acercamientos".