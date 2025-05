Un grupo de estudiantes de Algeciras representará a España en la final europea del AI in STEM Challenge

Algeciras/Un grupo de estudiantes de 3º de ESO del Colegio La Inmaculada de Algeciras ha sido seleccionado para representar a España en la final del certamen europeo AI in STEM Challenge, que se celebrará el próximo 6 de junio en Berlín. Su innovador proyecto, titulado Salvando la Patella Ferruginea con Machine Learning, ha sido uno de los diez finalistas elegidos entre propuestas de 17 países, con más de 260 alumnos y 140 docentes participantes.

El equipo, formado por Gonzalo Amaro, Alexia Mancilla y Gonzalo Ríos, bajo la tutela del profesor Alejandro Cabello y con la colaboración de la docente Nuria Muñoz, ha desarrollado una solución tecnológica pionera para la protección de la Patella Ferruginea, una lapa marina en peligro crítico de extinción, presente en zonas costeras del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar.

La propuesta consiste en una estación fotográfica autónoma, alimentada por energía solar, que integra una Raspberry Pi 4b, una cámara y una batería de 15 W, todo ello ensamblado en una carcasa impresa en 3D. El sistema emplea un modelo de inteligencia artificial entrenado para detectar la presencia del alga invasora Rugulopteryx Okamurae, causante del deterioro del hábitat de esta especie desde 2015. Cuando detecta un riesgo con más del 80% de certeza, el dispositivo envía una alerta automática por correo electrónico y se apaga para conservar energía.

Este enfoque combina tecnología, sostenibilidad y ciencia ciudadana, demostrando cómo la IA puede ser una herramienta útil y accesible en la conservación ambiental. El modelo de aprendizaje automático, comprimido en apenas 2 MB mediante TensorFlow Lite, ha sido diseñado específicamente para operar en entornos de bajo consumo.

El proyecto fue presentado originalmente en la pasada edición de Diverciencia, y su impacto no ha pasado desapercibido para el jurado internacional del AI in STEM Challenge, organizado por Science on Stage Alemania con el apoyo de Amazon Future Engineer. El certamen busca fomentar el uso de la inteligencia artificial en las aulas para afrontar desafíos reales, desde el cambio climático hasta la inclusión social.

"Lo más impresionante es que muchos de estos proyectos no se quedaron en el aula, sino que se proyectaron hacia la comunidad”, ha destacado la directora de Science on Stage, Stefanie Schlunk. "Enseñar y aprender sobre IA es esencial para preparar a los estudiantes para el futuro” ha subrayado por su parte, Beatrice Bracklo, directora de políticas públicas de Amazon.

La final europea se celebrará en la sede de la Representación del Estado de Baden-Württemberg en Berlín, con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Franziska Giffey, quien será la encargada de inaugurar el evento y entregar los premios.

Más allá de la competición, el equipo algecireño viaja a Berlín con la ilusión de compartir su experiencia, conocer otros proyectos europeos y demostrar que desde un aula en Algeciras también se puede contribuir a cambiar el mundo.