La estudiante de cine María Casado honrará a Paco de Lucía en 'Zanbaq', su primer largometraje

Algeciras/María Casado, reconocida por su cortometraje Rachí y que está terminando sus estudios de cine en Sevilla, honrará a Paco de Lucía en su primer largometraje, que llevará por título Zanbaq. Casado y su equipo de producción visitó hace unos días varios de los lugares para su rodaje en Algeciras, que tiene previsto realizar entre los días 20 y 23 del próximo mes de marzo. "Camarón y Paco eran como los cantajuegos de mi infancia", reconoce la joven directora de la localidad sevillana de Pedrera.

"Que sea mi Trabajo Fin de Grado (TFG) es la excusa para poder hacer este largo, que es flamenco porque apostamos por el flamenco como nuestra visión. Quería rodar cerca del mar y el flamenco era Paco de Lucía. Todo eso es lo que nos ha traído a Algeciras", explicó a Europa Sur. "Queremos hacer una zambra que rodaremos en la peña del tío José de Paula, en Jerez, y ahí queremos también homenajear a Paco, a su guitarra, y crear una composición que tenga mucha influencia suya. Y en Algeciras rodaremos el grueso de la producción", añadió.

Zanbaq, que significa lirio en árabe, narrará un pasaje de la vida del matrimonio de Alba, de etnia gitana, y Sidki, marroquí, que ayudan a refugiados de las cuevas de Sacromonte inundadas en 1963. Los parajes de Algeciras elegidos para la grabación de escenas son El Rinconcillo y Getares, "la playa de Paco, el búnker de Getares y la ruina del antiguo fuerte de San García", detalló la directora de la película.

María Casado fotografiada en la playa algecireña de El Rinconcillo / Erasmo Fenoy

No será un largometraje a modo de musical, pero el flamenco será "su lengua vehicular", según la sevillana. "Es un poco lo que hizo Carlos Saura, por ejemplo, en El amor brujo, que metía una pieza musical y te volvía loco. Yo he escuchado decir a Casilda, hija de Paco de Lucía, que el flamenco sirve para contar cualquier cosa, o sea, un género que sirve para contar todo. Y esa es realmente nuestra premisa, poder contar un drama histórico de posguerra, de represalia, a través del flamenco que también tuvo algo muy importante y no solo era folclore", declaró.

Casado parte de la buena acogida que tuvo su cortometraje Rachí, que fue un homenaje a las mujeres jornaleras de Pedrera, localidad de la sierra sur de Sevilla. "Lo quise contar a través del flamenco porque me acuerdo que cuando era chica iba con mi padre y mi abuelo al campo, y yo escuchaba cantar a mi abuelo. Me ponían a Camarón y a Paco en el coche, como aquello de no quieren más de mí, qué desgraciaditos son... Eso es para mí como los cantajuegos".

Ya ha reunido para Zanbaq un equipo de cien personas. Entre los actores estará el algecireño Ismael Múrtula, que el pasado 8 de febrero se estrenó como director en el teatro Florida. La financiación del largometraje se ha conseguido mediante una campaña de captación colectiva de fondos, vía internet, y también gracias a la venta de décimos de lotería, sorteos de jamones y tatuajes, y aportaciones de pequeñas y medianas empresas de Pedrera. La directora se muestra agradecida también a la fundación Agua Granada, que gestiona el Carmen Aljibe del Rey, dónde también rodarán, y al Ayuntamiento de Algeciras, "tierra bendita, porque siempre que venimos nos vamos más contentos de lo que llegamos".

"Somos un grupo de niños de veinte años que queremos hacer esto porque es lo que nos gusta", resumió Casado. Sorprende por su juventud el valor que le da al flamenco. Rechaza que Rosalía pueda ser considerada flamenca. "Ahora está pasando una cosa, que es que está habiendo un boom de proyectos flamencos, de proyectos que usan el flamenco. Yo quiero defenderlo, no lo quiero usar. Y sí, hay un nuevo proyecto ya creado. La última vez me esperé a terminar. Esta vez no me he esperado ni siquiera. Ya les he dicho a mis compañeros que esto es lo que quiero y esto es lo que hay. Al final nosotros queremos defenderlo y homenajearlo, y lo que vendrá también será flamenco. Quiero partir de esa base e integrar temas sociales que están muy vigentes a través del flamenco", confesó.

El rodaje de Zanbaq empezará el próximo 6 de marzo en Alcalá de Guadaíra, en las cuevas del barrio de San Miguel.