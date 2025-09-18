Estos son los días no lectivos del curso escolar 2025-2026 en Algeciras

El Consejo Escolar de Algeciras ha acordado este jueves declarar como días no lectivos locales el jueves 26 de febrero, lunes 2 de marzo y lunes 4 de mayo de 2026.

De esta forma, los estudiantes tendrán un puente en torno al Día de Andalucía, ya que el 27 de febrero es el Día de la Comunidad Educativa. La Delegación Territorial de Cádiz debe ratificar estas fechas, planteadas en la primera reunión del Consejo Escolar del nuevo curso. También se ha propuesto al Consejo Escolar Provincial la equiparación de estos días no lectivos para las escuelas infantiles.

El teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez Hueso, ha presidido la reunión con representantes de los centros públicos y concertados de infantil, primaria y secundaria de la ciudad; de la Administración Educativa; del personal de administración y servicios, y los miembros del profesorado de los centros educativos de la ciudad designados por los sindicatos.

Vázquez Hueso ha expresado su agradecimiento a la comunidad educativa “por el enorme esfuerzo y dedicación para preparar este inicio del curso académico 2025-2026” deseando que se desarrolle de la manera más normal posible.