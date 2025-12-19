Los estibadores del Puerto de Algeciras impulsan una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos para Navidad

La Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras, colectivo que agrupa a los estibadores de la dársena para la realización de acciones sociales, ha puesto en marcha un año más su tradicional campaña de recogida de alimentos con motivo de la Navidad, una iniciativa que vuelve a demostrar el fuerte compromiso social del colectivo con las familias más vulnerables de la comarca.

En esta edición, la campaña permitirá atender a 120 familias, gracias a la colaboración de seis parroquias y doce asociaciones sociales del entorno de Algeciras, que serán las encargadas de canalizar y distribuir la ayuda entre quienes más lo necesitan.

Desde la organización destacan que la solidaridad forma parte del “ADN de los estibadores”, un valor que se traduce cada año en acciones concretas para apoyar a la comunidad, especialmente en fechas tan señaladas como las navideñas.

Parte de los alimentos recogidos por la Coordinadora Solidaria de Algeciras.

Además de la recogida de alimentos en marcha, la Coordinadora Solidaria ya trabaja en la próxima campaña de juguetes, cuya entrega se realizará en breve y que beneficiará a 400 niños de la comarca, con el objetivo de que ninguno de ellos se quede sin regalo y puedan mantener viva la ilusión durante estas fiestas.

Con estas iniciativas, los estibadores del Puerto de Algeciras reafirman su compromiso con la justicia social y la ayuda mutua, consolidando una labor solidaria que se ha convertido en un referente en la ciudad y su entorno.