La Escuela de Arte de Algeciras, premiada en el concurso 'Abre el plano' con dos cortos contra la violencia de género

Alumnos de la Escuela de Arte de Algeciras en la última edición del concurso escolar de cortometrajes contra la violencia de género 'Abre el plano'.

La creatividad de los jóvenes algecireños ha vuelto a marcar la diferencia. En la última edición del concurso escolar de cortometrajes contra la violencia de género Abre el plano, la Escuela de Arte de Algeciras ha logrado destacar con dos trabajos que invitan a toda la sociedad a implicarse en la protección de las mujeres víctimas, demostrando que la lucha contra la violencia machista no es solo responsabilidad de quienes la sufren.

El IES El Convento de Bornos, el CDP Nuestra Señora del Rosario de Rota y la Escuela de Arte de Algeciras fueron los grandes protagonistas del acto de entrega de premios celebrado en el Palacio Provincial. Además, el IES Isla de León, de San Fernando, recibió una mención especial. Los galardones fueron entregados por Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y Diversidad, quien subrayó la urgencia de generar conciencia y el papel fundamental del entorno en la prevención de la violencia de género: “No hay un perfil único de víctima ni de maltratador; hombres y mujeres juntos pueden ser parte de la solución”, afirmó.

Los cortos premiados abordaron diferentes aspectos de la violencia machista:

‘Amanda’ (Escuela de Arte de Algeciras): Basado en hechos reales, narra cómo una joven ve reducida su vida social, alegría y autoestima bajo la presión controladora de su pareja, culminando en violencia física. El corto destaca la importancia de que el entorno actúe para romper el ciclo de maltrato.

‘La Mirilla’ (Escuela de Arte de Algeciras): Explora la sororidad y la necesidad de ayudar a mujeres en riesgo, mostrando la valentía que se requiere para abrir la puerta que permite escapar del maltratador.

‘Entre sombras y luces’ (IES El Convento de Bornos): Una mirada a la rutina de pareja y a las asimetrías injustas que pueden corregirse con cambios de actitud.

'Si no lo deseas para tu familia…' (CDP Nuestra Señora del Rosario, Rota): Invita a reflexionar sobre la empatía y a extrapolar situaciones familiares a las relaciones de pareja, reforzando la idea de que la violencia no es tolerable.

'Lo que callan las piedras' (IES Isla de León): Recibió mención especial por mostrar la violencia más sutil, la que se expresa a través de palabras, miradas y juicios de valor, haciendo un paralelismo con la mitología clásica de Medusa para ilustrar la revictimización social.

El concurso Abre el plano forma parte de las acciones de la Diputación de Cádiz en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de sensibilizar al alumnado, fomentar la igualdad y analizar críticamente las relaciones afectivas a través del lenguaje audiovisual. El jurado valoró especialmente la calidad técnica, la creatividad, el mensaje de concienciación y la participación activa de los estudiantes en todo el proceso creativo.

La Escuela de Arte de Algeciras confirma así su liderazgo en la formación artística comprometida con causas sociales, demostrando que el talento joven puede ser una poderosa herramienta de cambio frente a la violencia de género.