La Escuela de Arte Algeciras estrena una nueva oferta modular para cursar asignaturas independientes
El alumnado podrá acceder a módulos de Fotografía y Recubrimientos Cerámicos sin necesidad de cursar un ciclo completo
"Algeciras me resulta muy interesante porque es un lugar de contrastes"
La Escuela de Arte de Algeciras ha lanzado este curso académico una modalidad formativa innovadora que permitirá cursar asignaturas independientes de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Fotografía y Recubrimientos Cerámicos. Con esta iniciativa, el centro facilita un aprendizaje más flexible y adaptado a las necesidades de cada persona.
La propuesta está abierta tanto a quienes desean iniciarse en el ámbito artístico como a profesionales que buscan ampliar competencias y compatibilizar sus estudios con responsabilidades laborales o familiares. Entre los módulos disponibles se encuentran Dibujo Artístico, Medios Informáticos, Historia de la Fotografía y la Cerámica, Técnica Fotográfica, Audiovisuales, Proyectos de Fotografía, Técnicas Decorativas o Taller de Procesos de Preimpresión.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre, con plazas limitadas y la posibilidad de matricularse a través de la web oficial de la Escuela o en la secretaría del centro. Con esta oferta modular, la institución reafirma su compromiso con una educación inclusiva, conectada con el sector creativo y orientada a mejorar la empleabilidad del alumnado.
