La Escuadra española en Algeciras durante la guerra de África de 1859-1860

Algeciras/La pieza de este mes de diciembre del Museo Municipal de Algeciras pertenece a la excepcional colección Antonio Viñas de Roa, que tras un minucioso tratamiento museológico, será expuesta en breve al público. Se trata de un grabado publicado en una revista inglesa, debiéndose el dibujo base a Durand Drager, mientras que el grabado en sí es obra de un tal Predhom. Su referencia museológica es MMA 3829, sus dimensiones 22,5 x 32 centímetros y el pie de imagen dice: "The Spanish Fleet in the Bay of Algesiras - F. Om a sketch by Durand Drager". (La flota española en la bahía de Algeciras – Según un boceto de Durand Drager). La firma del grabador, en el ángulo inferior derecho con trazos inclinados a izquierda es Predhom.

Es una vista aérea, teóricamente trazada desde una de las alturas que rodean Algeciras, representando la bahía y parte del Mediterráneo visible más allá de Gibraltar y el istmo de La Línea, durante la salida del sol, cuyos rayos se reflejan en un agua muy tranquila. El grabado está ligeramente coloreado en mar, tierra, casas de Algeciras y casco de los buques, con la vegetación lógicamente en verde. Pequeños toques rojos, muy intensos, en algunas banderas.

Detalle del buque insignia, “Reina Doña Isabel II” un excelente navío de 84 cañones. Es apreciable el detalle de, tal como era costumbre y tras la colada, la tripulación ha tendido a secar toda la ropa, en cabos horizontales entre los palos trinquete, mayor y mesana.

La interpretación es convencional y efectista, primando los efectos estéticos sobre los documentales, de forma muy evidente, pues el peñón no es exactamente real, ni Algeciras, la Isla Verde o el tamaño de los barcos. Estos son los verdaderos protagonistas y aparecen aproados al sur, fondeados y con sus aparejos aferrados o bien poco desplegados, mientras que los vapores si mantienen sus máquinas encendidas, con la consiguiente humareda, lo cual puede indicar que la escuadra se prepara para hacerse a la mar en pocas horas. Las nubes son muy lejanas y las cumbres del peñón están despejadas, lo que parece indicar viento de poniente. Pero tanto humaredas como posición de cascos indica (en teoría) un sudeste suave que dificulta el salir a vela de la bahía. La zona de fondeo, al exterior de Isla Verde, es irreal, pues la escuadra hubiera estado al socaire de la isla, entre esta y Algeciras.

El marco histórico de la escena hay que situarlo en la famosa Guerra de África, de 1859-1860, librada entre España y Marruecos en el reinado de Isabel II. Debido a los constantes ataques y provocaciones, que no fueron reprimidos por las autoridades marroquíes, el presidente del Consejo de Ministros, General Leopoldo O’Donell, declara la guerra a Marruecos el 22 de octubre de 1859 y el prestigioso general se pone al mando de las tropas y en el transcurso de aquella guerra se ganan las batallas de Los Castillejos, Tetuán y Wad-Ras, conquistándose Tetuán el 6 de febrero, pero Inglaterra presionó para impedir la toma de Tánger para que España no adquiriera demasiado poder en el estrecho.

El buque insignia, el navío Reina Doña Isabel II, no era adecuado para los vientos del estrecho y hubo de actuar siempre a remolque de pequeños vapores.