“Los cristianos hemos dado un paso al frente en Algeciras”

La Semana Santa de 2023 será muy especial por la incorporación de una nueva cofradía a la nómina de hermandades. ¿Cómo se presenta la Cuaresma?

Estamos ante una Cuaresma muy importante y fuerte en Algeciras para potenciar nuestra iglesia, especialmente tras los tristes hechos acontecidos en los últimos días. Con inicio el Miércoles de Ceniza, esperamos una gran afluencia y un gran respaldo para demostrar la presencia cofrade. En otro orden, estoy especialmente ilusionado con el estreno de una nueva cofradía en la calle [Coronado de Espinas]. Tras diez años de trabajo, esta hermandad ha hecho méritos suficientes para presentarse en el templo mayor, tras su erección canónica el pasado Viernes de Dolores de 2022. Es muy importante tener otra cofradía en la calle para contar con un mayor realce de nuestra Semana Santa.

La corporación de la Salud también presidirá el vía crucis del Consejo.

Así es. Gracias al clima de cordialidad, ayuda y consenso que existe entre las hermandades de Algeciras, a través del consejo; la corporación que tocaba por calendario, de buen grado, permitió ceder su sitio y este honor a la Hermandad de la Salud para que presidiera con su imagen titular, Jesús Coronado de Espinas, el vía crucis oficial del consejo en La Palma el próximo 27 de febrero. Una situación similar a la que ocurrió hace algunos años con el Ecce Homo. Un gesto admirable de convivencia entre cofradías, propio de ese buen clima.

¿De dónde partirá el cortejo para el vía crucis?

Actualmente estamos en ello, junto con la corporación de San García. Espero que podamos comunicar el resultado oficial de todo ese trabajo en los próximos días. Siento no poder dar más detalles aún.

¿Teme que la jornada del Lunes Santo se pueda volver angustiosa por la acumulación de público?

Será un día muy exigente, eso ya lo sabemos, pero por la misma razón todas las partes implicadas estamos volcadas por llegar a buen puerto en su planificación. En primer plano, estamos trabajando con las dos cofradías implicadas en el desfile del Lunes Santo que son la parte esencial de todo esto: las Hermandades de Columna y la Salud. Mientras que en otro apartado, también estamos avanzando para alcanzar un equilibrio junto al Ayuntamiento y todos los dispositivos implicados para coordinar una buena organización en una de las jornadas más importantes de nuestra Semana Santa. Sabemos que es un día de mucha afluencia de público. Columna es una de las corporaciones más seguidas y que más público atrae, si a eso le sumamos la presencia de la Legión y este año el estreno del Coronado, que por supuesto llega para sumar todavía más a esta jornada grande, todo ello precisa de una exigente y ordenada planificación. Estamos dando con muy buen tino los pasos precisos y antes de comenzar la Cuaresma, estoy convencido, quedarán definidos los horarios y pasos por la carrera oficial. Se presenta un Lunes Santo espectacular este año en Algeciras.

¿Jesús Coronado hará estación de penitencia desde La Caridad, cierto?

Sí, así es y ya se anunció como tal, con el beneplácito del consejo local, hermandades implicadas y sus directores espirituales.

Debo preguntarle por el posicionamiento y el señalamiento de Algeciras, en los últimos tiempos, por los tristes acontecimientos más que conocidos por todos. ¿Cómo ha vivido la comunidad cristiana todo esto?

De una manera muy triste, con toda sinceridad. Diego era una persona muy querida por todos y de una manera muy especial, muy cercana para este consejo local. Cada curso, en varias ocasiones al año, trabajábamos mano a mano con él para la preparación de los actos en La Palma. La realidad es que la comunidad, al completo, ha sentido mucho este atentado. Todo el consejo se encuentra a disposición de su familia para colaborar en todo lo que sea oportuno aunque me consta que está en buenas manos. Sé que José Manuel Calvo, conocido por todos, está realizando una labor inestimable en todo este tema a nivel burocrático de manera sobresaliente. Aunque tristemente, por mucho que hagamos, ese sentimiento de tristeza permanecerá. No me quito de la cabeza cuando el próximo 27 de febrero, entremos con el Vía Crucis y no esté Diego allí.

¿Teme que todo ello pueda afectar a un cierto reparo a la hora de acudir a actos de religiosidad popular? ¿Puede afectar a la Semana Santa?

Los cristianos estamos dando un paso al frente en Algeciras. En las eucaristías de los domingos hay más gente que nunca y las sensaciones son excelentes en cuanto asistencia en el curso cofrade de formación que se imparte todos lo jueves. Seguimos más unidos y fuertes que nunca. Veo un gran respaldo de la ciudadanía y de la comunidad cristiana. También notamos ese respaldo de la corporación municipal en todos los actos que estamos preparando.

"Seguimos más unidos y fuertes que nunca. Veo un gran respaldo de la ciudadanía y de la comunidad cristiana"

¿Está previsto un plan especial de seguridad para Semana Santa?

Siempre hay un plan previsto en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado, según dictan las normas y protocolos correspondientes. Todo está presto, para un año más contar con todo lo necesario aunque no conviene alarmarse en demasía y crear una situación de inseguridad extrema e innecesario en ciertos momentos.

En otro orden de cosas, ¿cómo será la gestión de los abonos y la carrera oficial este año?

Espero que en un plazo de una semana o diez días, como máximo, esté ya disponible la renovación de abonos. Quiero comunicar que para 2023 vamos a mantener los precios respecto al año pasado, pese a la subida de todo, se ha decidido que los importes se mantendrán. Respecto al aforo, va en muy buena inercia y si precisamos una mayor demanda, siempre tenemos la posibilidad de ocupar la orilla interior de la carrera oficial a su paso por la Plaza Alta.

"Para 2023 vamos a mantener los precios respecto al año pasado, pese a la subida de todo"

¿Alguna novedad en la carrera oficial?

Todo el decoro y engalanamiento de la carrera oficial, podemos avanzar que alcanzará la confluencia de la calle San Antonio. De cara a los próximos años, estudiaremos y evaluaremos cómo seguir evolucionado, creciendo e incluso ampliando la carrera oficial.

La procesión Magna Mariana ha sido uno de los grandes ‘culebrones cofradieros’ de los últimos meses. ¿Puede contar la intrahistoria?

Es, y siempre lo fue, uno de los grandes proyectos de este consejo desde casi el primer año de mandato, en el que ya comenzamos a trabajar en una magna pero sin encontrar una efeméride oportuna para ello. En su momento, ya se sondearon varias opciones pero el inicio de la pandemia cortó todos los planes. Fue precisamente el pasado año cuando volvieron a darse unas circunstancias propicias y coincidir varios aniversarios importantes: consejo local, patronazgo de La Palma como alcaldesa perpetua, entre otros. Motivos por los que la Hermandad de la Palma propuso al consejo si sería viable acabar todos estos actos con una procesión magna en 2023. En el pleno de hermanos mayores se estudiaron y barajaron las opciones reales de la magna (a nivel económico, disponibilidad, itinerarios, participación) y se propuso como una posible fecha la del mes de mayo. Desde todas partes, hermandades, prensa, se encargaron de poner fechas por su cuenta. Todos menos el consejo -sonríe- que no se pronunció sobre una jornada concreta.

Continúe. ¿Qué motivo su cambio de fecha de mayo a septiembre y la opinión del Obispado?

Cuando se elevó la petición al Obispado de Cádiz y Ceuta, que por cierto fue recibida de muy buen grado se sugirió y recomendó, dada su cercanía en fechas con la Semana Santa, que podría ser algo precipitado para la organización de un evento tan importante. Volví a reunirme con los hermanos mayores a los que trasladé esta valoración y estudiamos como una alternativa la opción del 9 de septiembre, que coincide con el día posterior a la Natividad de la Virgen y tres días antes del Dulce Nombre de María, sin duda, un encaje idílico para la magna. Tras elevar de nuevo la petición, recibimos el 31 de enero, día de San Juan Bosco, el Decreto del Obispado autorizando al consejo la celebración de una procesión magna como clausura a los actos de la Virgen de la Palma.

¿Qué me dice del año jubilar?

Bueno, esa concesión es casi más importante que la propia procesión magna. Es una aprobación que viene directamente desde la Santa Sede y que supone para todos los algecireños un privilegio en todos los sentidos. El año jubilar concedido a la Hermandad de La Palma, la mejor noticia posible.

¿Qué imágenes desfilarían en la Procesión Magna Mariana?

Todas las Dolorosas y la Virgen de La Palma.

¿Trabajan ya en itinerarios y horarios?

Aún no se ha formado una comisión específica para ello. Pero quién me conoce ya sabe que no paro quieto y que por mi experiencia, así como la de mi equipo por la anterior magna; sabemos más o menos qué pasos y en qué dirección debemos ir avanzando. Como te decía, será una cuestión que abordaremos de pleno una vez pase y transcurra la Semana Santa de 2023.

¿Un acto de esta magnitud supone un coste económico importante?

Así es y es otra de las áreas de actuación en las que sí ya estamos trabajando. Me han llamado desde bandas de música e incluso enviado presupuestos para la cera. El gasto será muy importante en todos los niveles. Aquí me gustaría resaltar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras, y en especial al alcalde y la corporación, por su total disponibilidad para colaborar de una manera extraordinaria en un evento tan importante y que tanto puede beneficiar en la ciudad. Si no recuerdo mal, la magna del pasado verano en Cádiz supuso un impacto económico superior a los 3 millones de euros en hoteles, gastronomía o servicios. Esta magna es una gran oportunidad también en el sentido turístico y cultural de mostrar a visitantes una imagen de la ciudad y descubrirla.

"Debemos reforzar la idea de que la Semana Santa es de todos"

¿Qué deberes debemos apuntarnos para esta Cuaresma?

En primer lugar, debemos prestar atención a que las hermandades sean núcleos de unión y convivencia y no de distensión o conflicto, algo que afortunadamente no ocurre. Pero debemos mantener siempre alerta ese concepto e idea de comunidad, integración y solidaridad como finalidad de las hermandades. Debemos reforzar la idea de que la Semana Santa es de todos.

¿Falta implicación del cofrade en las hermandades?

Hay que abrir las puertas de las hermandades. Buscar esa implicación y participación. Si por medio del consejo, de una cofradía, de una cuadrilla de costaleros o de un grupo de ayuda a Cáritas, estamos más cerca de la iglesia y de la comunidad, sensible a sus problemas, entonces sí estamos cumpliendo nuestro cometido. Todo lo que sea poner muros, trabas o grupos cerrados, en mi opinión, va en detrimento de la religiosidad popular y de las propias hermandades. Ése cometido es el que tenemos que impulsar y en el que debemos implicarnos.

¿Es necesario más rigor en el cumplimiento de horarios y paso de cortejos?

La realidad es que hasta ahora mismo se cumplen. Quizás alguna cofradía ha entrado antes de tiempo en carrera oficial o ha repercutido en algún desajuste. Para ello está vigilante el consejo. En mi opinión, respecto a horarios, fue espectacular la Semana Santa del pasado año y en eso trabaja una comisión. Tratamos de rozar la perfección y no siempre se consigue, pero en ello estamos.