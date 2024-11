"Los recuerdos que tengo de la radio en Algeciras son de libertad"

Algeciras/Su potente voz, grave y nítida, está considerada como una de las más adecuadas para la radiodifusión. Juan Carlos Chaves García (Algeciras, 1969), soltero y sin hijos. Máster en Marketing Digital. Inició, a mediados de los 80, su trayectoria radiofónica en la 95.7 F.M., en Los 40 Principales, en Radio Algeciras. Ha sido director de las emisoras musicales de la Cadena SER y posteriormente, mánager de Alejandro Sanz. Tras 30 años de ausencia de su ciudad natal, se reencuentra con la misma, de la que es un admirador incondicional. La impresionante panorámica a la Bahía de Algeciras, Gibraltar y la playa de El Rinconcillo, desde una de las terrazas del Hotel Mirador, en la que realizamos esta entrevista, evocan sus recuerdos y embriagan sus sentidos que le impregnan de satisfacción. Casualmente, y en esa misma habitación, se hospedó el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte. Allí escribió parte de su novela El Italiano. Estas vistas a uno de los lugares más bellos del planeta, son, sin lugar a dudas, fuente de inspiración.

Pregunta.¿Por qué decidió entrar en el mundo de la radio y la música?

Respuesta.Pues yo creo que la decisión fue de manera natural y en cascada. Empezaron comprándome una moto cuando era muy pequeño y no se podía llevar. Mi madre se encabezó en comprarme un teclado, me engañó para quitarme la moto con lo de tener un órgano en casa, del órgano en casa pasamos al primer gran 'loro', como le llamaban, que era el primer radiocasete donde se escuchaban en estéreo unas canciones que no podías ni creértelas. A partir de ahí, cuando tuve mi primer 'loro' y mi gran casete, en los Salesianos había un festival de música que organizaban siempre por motivo del día de Don Bosco, donde ya participábamos desde jóvenes y el espíritu de la música se impregnaba. Todo esto se unía también a la comunicación, que eran aquellos primeros grupitos que salían y bandas que salían a tocar en ese festival. Curiosamente, un día, al curso de 8ª A, creo que fue en los Salesianos, nos invitaron a participar cantando en ese festival de Don Bosco. Tuve la suerte y la oportunidad de conocer a una chica, Yolanda Valencia, que venía a presentar ese festival. A partir de ahí, me puse muy pesado. Como todos en aquella época, siempre grabábamos en casete las canciones maravillosas que daban en la radio y los discjockeys no se callaban. A esta chica, le dije; por favor, Yolanda, ¿me puedes grabar esta cinta de casete con mis canciones favoritas?. Cosa que nunca me hizo, pero yo sí lo hice, porque fui todos los días, todas las tardes, a reclamar mi cinta de cromo, bastante valiosa, hasta que un día me dijo Yolanda: 'mira, vienes todos los días, no tengo tiempo para hacer esto, entra tú al estudio y te la grabas'. Y así fue. Hice una prueba, empecé a manejar aquello, esto se sube y se mezcla, el sonido va, abrí el micrófono, empecé a hablar, me gustó, nos gustamos. El director de la radio en aquella época, Carlos Vergara, y Juan Carlos Narváez, que era el coordinador de musicales, me dieron la oportunidad y ahí empezó todo este gran camino. Así es como empecé en la radio. De pura casualidad, pero siempre muy unido a la música.

P.¿Cómo recuerda sus primeros años en Los 40 Principales en la 95.7 F.M. de Radio Algeciras?

R.Yo los recuerdos que tengo son de libertad. Y cuando digo libertad, lo digo en el más amplio sentido, todo lo que es la palabra en letras mayores: libertad. Libertad porque nos dieron libertad para la creatividad a la hora de hablar. Teníamos un tramo horario para hacer en un programa para este tipo de público. Con aquella edad tan joven, te buscabas la vida para seleccionar la música y poder darle a nuestra audiencia lo que quería. Contamos con que en aquella época no había programación en cadena, es decir, no se emitía señal desde la central, era un producto totalmente local, donde había un equipo muy grande de grandes profesionales, entre otros, estabas tú, Marcos. Recuerdo que éramos 14 personas, muy jóvenes, dedicadas exclusivamente a esto, con una profesión y algo que se llevaba dentro que no era normal. Recuerdo eso, como libertad, a la hora de informar, a la hora de conocer las barriadas, a la hora de coger una unidad móvil, de entrar en las entrañas de una fiesta popular, de una feria, de la Semana Santa, en carnavales. Eran tiempos de libertad. La radio para mí siempre fue libertad.

Juan Carlos Chaves / Marco A. Rodríguez

P.Ha sido director de las emisoras musicales de la Cadena SER, las de mayor audiencia de España. ¿Cuál es el secreto de ese éxito?

R.Pues el secreto del éxito fue adaptarse a todo lo que venía, cambiaban los targets de audiencia, los formatos de radio, siempre supimos mantener las esencias de los productos, como eran; Los 40 Principales, Cadena Dial, M80, la actual Los 40 Classic o Radiolé, e ir viendo cuáles eran los gustos musicales. En aquella época, la música, las compañías discográficas, apostaban muchísimo de manera directa, junto al único canal que había de difusión en aquella época que era la radio, era un poder absoluto. Canción que sonaba en la radio y que se podía multiplicar su difusión ocho o nueve veces al día, al final la memoria ecoica siempre hacía de las suyas y terminaba siendo un éxito. Recuerdo también los grandes equipos. Cuando diriges una cadena de radio, en este caso, cinco cadenas de radio, con tantas emisoras en tantas ciudades, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su cultura. Supimos adaptar los modelos de radio también a lo que ocurría localmente entre la gente joven que consumía un producto musical y para mí el éxito fue el equipo y saber adaptarse a los tiempos que venían y a los que seguirán viniendo.

P.¿Cómo ha evolucionado el panorama musical desde los '80 y hasta nuestros días?

R.Yo creo que sobre todo se han democratizado las herramientas, con las cuales los grupos hoy día pueden ser capaces de producir cualquier canción y lo puedes hacer prácticamente en casa. En los ochenta tenías que tener el poder económico y el poder del marketing que te podía aportar una compañía discográfica entre los ochenta y los noventa. A partir de la disrupción de Internet y toda la tecnología que puede haber de programas para ordenadores, esto se democratizó, es decir, ya podemos hacer canciones y si no sabemos, aprenderemos cómo hacerlo. La tecnología nos ayudará si tenemos talento para adornar y hacer canciones. El consumo obviamente ha cambiado de estar en la parte más analógica, como eran las emisoras de radio a la parte digital. Se le han dado muchas más oportunidades a grupos que eran impensables y que no tenían ninguna manera de llegar a un director de marketing o a un director de arte y repertorio de cualquier compañía discográfica. Hoy día es más fácil para los que empiezan y también más difícil para los que están ya consagrados porque el trabajo es el doble, es decir, aquel que ha estado acostumbrado solamente a trabajar una parte de la carrera sobre un medio. Actualmente, cuando tienes el lanzamiento de un disco, tienes que hacer desde una pieza de TikTok a un videoclip a una pregunta segmentada, en ocho o diez veces, y lanzarla de gancho en una plataforma digital para que vaya a tu canal de YouTube. Has de aprender también esa ingeniería digital que hay que tener hoy día para cualquier lanzamiento, sea música o cualquier otro producto.

P.Ha sido mánager de Alejandro Sanz. ¿Cómo es el trabajo día a día de un mánager?

R.El trabajo es de día a día, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, porque cuando estás metido en este mundo de estar tan cerca del artista hay que saber también balancear cuáles son sus emociones, cuáles son los niveles de trabajo y estar, desde negociar un contrato de derechos de autor a un contrato para la cesión de tu música para una película de Netflix. También estar ante un problema que en un momento no tenemos el cuerpo como lo teníamos ayer y hay una gira con muchos kilómetros, de muchos países, te metes en una gira y haces Argentina, Chile, Colombia, Miami, parte de Estados Unidos y cuando te vas, son 40 días los que estás fuera de casa. Ahí son muchas las experiencias que se viven. Yo tengo gratos recuerdos de esa gran experiencia, de haber estado con uno de los más grandes, amar el perfeccionismo. Creo que es el trabajo donde junto con la radio he tenido que poner todos mis cinco sentidos para la perfección en el trabajo y eso los que trabajamos en medios de comunicación sabemos de lo que estamos hablando; lo que es la perfección. Yo, por ejemplo, cuando me dicen que es a las ocho de la tarde, es que yo estoy a las ocho de la tarde. ¿Por qué?, porque que trabajé en radio y o estabas a las ocho de la tarde o el que venía era a las ocho y cinco. Ya no era tu hora, tú te habías despedido de tu audiencia. Entonces, para mí, la perseverancia y la disciplina en el trabajo siempre ha sido muy importante y fue una de las bases importantes que me dio la radio para estar al lado de un artista tan grande que ama a sus seguidores y que ama tanto a la música en sí, a su trabajo y a su profesión.

P.¿Qué proyectos tiene actualmente en marcha?

R.Pues el marketing y la comunicación fue algo que fui aprendiendo durante todo este camino, largo camino, entre la radio y el management y mi última etapa en Sevilla, como director general de una de las empresas de ocio más importantes que hay en Sevilla, con grandes locales en la ciudad. No me quiero desvincular de lo que es el marketing, la comunicación y la gestión de los derechos de autor, que también es algo que me apasiona. Ver una obra, analizarla, de quién es y saber dónde hay que exponerla o para qué servicio puede dar esa obra a un tercero, una película o cualquier cosa. Curiosamente, hay un proyecto muy cercano, a la vuelta de la esquina, que es el Museo de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules, donde muy pronto van a empezar las obras y yo creo que va a ser un potencial tremendo para toda la provincia de Cádiz, incluso, también, para nuestra ciudad y ahí hay la posibilidad de hacer la gestión de todas las piezas que van en este museo para la explotación pública y yo creo que en breve empezaremos con ese trabajo que ya reconozco parte de lo que es el museo, lo que va a ser el museo y qué piezas va a llevar ese museo.

Chaves, con Alejandro Sanz. / E.S.

P.Ha estado ausente de su ciudad natal, Algeciras, durante 30 años. ¿Qué cambios ha percibido en ella a su vuelta?

R.Quiero hacer referencia a todos los viajes que hice en el mundo cuando trabajaba con Alejandro Sanz y es que lo único que le pedí, es que yo quería visitar todos los mercados de abastos, aunque fueran a las 7 de la mañana, mientras él descansaba y aunque tuviéramos concierto a las 10 de la noche ese mismo día. Eso me sirvió siempre para llevar la esencia de mi familia y la de mis padres, que tuvieron un puesto en el mercado, en la plaza, y siempre los llevé conmigo cuando iba a Argentina o a un pueblo, el más pequeño, que pudiera haber en México, por el que ibas de paso, pero yo quería pararme en el mercado y ver su riqueza. Me he encontrado una ciudad cambiada donde, por ponerte un ejemplo, toda la parte de la calle Ríos, que antes eran pueblos gitanos de Jerez con sus bazares, donde vendían sus cazadoras o aquellos primeros “loros” que compró mi madre, que seguro que mi primer altavoz, me lo compró allí. Veo que ahora mismo hay una comunidad de árabes donde también han traído su riqueza, su gastronomía. Se ha mezclado con la nuestra en el mercado de abastos y la riqueza al final. No creo que haya un mercado en España que tenga la riqueza que podemos tener nosotros gracias a que otra cultura convive con nosotros. Es decir, tiene desde su pastelería, su carnicería y al lado tenemos nuestro mercado de toda la vida. Esa unión de cultura para mí es riqueza cuando vengo de fuera. Antes no estaba, no es ni bueno ni malo, sino que lo veo bien, lo veo bien, convivo, hueles, sientes. Una ciudad que ha crecido muchísimo, una ciudad muy verde, me encuentro una Algeciras muy verde, cuidada y lo que sí, quizás echo un poco de menos, es algún tipo de ocio para la gente de un cierto perfil, un perfil más joven, donde quizás, ahora podamos tener la oportunidad. Viniendo de Sevilla, habiendo trabajado en esta empresa que prácticamente todos sus negocios están en la ribera del Guadalquivir, donde el puerto de Sevilla da la oportunidad de hacer concesiones a empresas privadas para que puedan gestionar ciertos lugares que están ahí y que podrían hacer un servicio a la ciudad. Quizás tengamos la oportunidad de que el puerto pueda hacer alguna concesión a la empresa privada para poder montar algún tipo de ocio nocturno y que podamos estar todos en conjunto, en comunidad y viviendo en paz y disfrutando en un sitio tan bonito y tan maravilloso como el que se acaba de inaugurar, que por cierto, es una maravilla, y felicidades a todos los que hayan podido hacer todo esto, porque sí, me he encontrado la ciudad cambiada para bien, pero quizás echo eso de menos. No es nostalgia, no es que digamos que nosotros en nuestra generación cuando había 90.000 habitantes había 8 discotecas en la ciudad, ahora tenemos 140.000 y creo, no voy a discotecas, pero creo que tenemos una o dos, es decir, gente hay. Lo único que hay que saber es dar la oferta perfecta para maximizar los buenos efectos que pueda tener en lo económico, tener un buen ocio en la ciudad y por lo menos intentarlo.

P.¿Cómo son Algeciras y sus gentes?

R.Tampoco Algeciras ha perdido su esencia. Es especial y sus gentes son especiales. Hay “oficinas” que se montan en cualquier lugar que son capaces de sacar al aire cosas que no te las esperas. Tengo una persona que cuando estaba afuera siempre tiraba de mí para hacer cosas bonitas para la ciudad. Desde aquí, quiero darle un cariño a Javier Ortega, primero porque un día le voy a dar la placa al más pesado del mundo, el teléfono se te puede caer nueve veces, pidiéndote algo para conseguir los permisos de cómo le puedo ayudar a que las campanas de Paco de Lucía tengan la oportunidad de tocarse todos los días a las 12 del mediodía en el ayuntamiento. Pues esos son siete meses de WhatsApp’s, SMS’s y signos de interrogación en el WhatsApp cuando no los respondes. Esa perseverancia, desde aquí, quiero felicitarla, porque hay gente tan especial como él, como echo de menos a Rebolo, cuando tengo que ir a desayunar y escucharle cuál es la última que ha tirado con la tortilla fantástica que ha tenido, pero para eso, todavía existe el “despacho” del Bar Coruña, que para mí es esencial. Cuando me veo un poco con la moral baja y quiero saber cosas de lo que pasa en la ciudad, solamente tengo que irme al Bar Coruña, ver que está Javier Ortega sentado; ya llega un exalcalde, también puede llegar el alcalde y compartir el café, un exconcejal de urbanismo de hace 20 años, entonces, la esencia especial existe y siempre se lleva con muy buen humor, con mucha guasa como se dice en mi tierra, porque yo soy especial y la sigo teniendo y desde aquí quiero hacer referencia a su gente que no ha perdido la esencia, en especial Javier, que es esencialista.