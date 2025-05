"Mi patria es mi gente y los artistas de Algeciras"

Algeciras/Ha ilustrado dos relatos clásicos de Edgar Allan Poe para Ediciones Minotauro en un libro con el que está recorriendo España, La caída de la casa Usher y La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Ismael Pinteño (Algeciras, 1981) siente que ha alcanzado uno de los momentos que ha perseguido en el escenario de la ilustración, como artista y como persona. Antes ha ilustrado otros libros, es autor del cartel anunciador de la mayoría de las ediciones del festival Algeciras Fantástika, sus dibujos también han ilustrado películas -alguna nominada al Goya como 30 años de oscuridad- y los ha expuesto en varias muestras.

Conversamos en su casa-taller en el barrio de San Isidro, junto a la mesa en la que dibuja e iluminados de manera natural por los rayos del sol de mediodía que se cuela por una claraboya. La estancia se llenará dentro de unas horas por otras personas, cuando sus alumnas y alumnos lleguen a sus clases. Pinteño es licenciado en Bellas Artes, especializado en Pintura, y titulado en Animación 2D por la Facultad de Bellas Artes de Valencia.

Pregunta.¿Usted cómo se presentaría ante quién no le conoce?

Respuesta.Soy el primero que no se conoce. Soy una persona siempre con inquietudes de conocer, de conocerme a mí mismo a través del arte, que creo que no es solamente un medio para expresar a los demás, sino también para encontrarte contigo mismo y canalizar ciertas emociones.

P.¿A partir de dibujar llega todo lo demás?

R.Mi campo más cómodo es la ilustración. Es lo que me llamó a dedicarme a las Bellas Artes. El campo de la ilustración es diferente. A ver, la técnica es la misma que todo lo que hacemos en las artes aplicadas, lo que pasa es que la manera de exponer cambia. No es una sala, una galería; es un libro. Esta publicación con Poe es ya la más importante. Me siento más seguro porque he hecho la ilustración con total libertad.

P.¿Es uno de los hitos en su carrera?

R.La verdad que el presente es bastante fructuoso en este aspecto, pero siempre da pie a querer superarte.

P.¿La ilustración requiere más capacidad artesana?

R.Hay muchos tipos de ilustraciones, que siempre se ha vinculado al libro, a la imprenta.

P.¿Pero su ilustración se definiría como más artesana por los detalles y la precisión en el trazo?

R.Lo artesano es la técnica, cierto. Aquí tengo bagaje dentro de lo que son los códigos, las reglas del dibujo, eso sería la artesanía. En otros encargos puedes tirar de esa artesanía, pero no hay arte. El arte se manifiesta cuando tú realmente eres creativo, te salen cosas nuevas, y lo artesano quizás es lo que se repite, o el cliché de poder aprovechar tus capacidades para hacer algo. Hay que saber diferenciar.

P.¿La artesanía solo sería la técnica?

R.Y también la liturgia, como el poder mancharte con la obra. Creo que en un mundo en el que ya todo está tan digitalizado estamos sobrepasados. El público necesita algo que esté hecho manual. Creo que hay un cambio de paradigma. Con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) ya se está perdiendo ese proceso, que es todo en pos de la producción, con esa connotación capitalista del todo vale para producir más y no hacer menos pero con alma.

El ilustrador algecireño Ismael Pinteño en su mesa de trabajo / CLAUDIO PALMA

P.¿Se siente amenazado como artista por la IA?

R.No, se democratiza todo un poco, pero lo que pasó con el estudio Ghibli, que ultrajaron el estilo de Hayao Miyazaki, es cómo robarle la voz a alguien y dársela al público para que haga lo que quiera. Ahí me cabreé bastante porque incluso pusieron el nombre de Ghibli. Ya ni siquiera es cuando las marcas falsas de Nike ponían Kike o Rike. No, ya en toda su cara. Te robo tu estilo, que el estilo es como el alma. Yo me he posicionado en contra de la IA generativa, ojo, generativa, que no como herramienta porque las herramientas están ahí.

P.¿Mañana no vamos a identificar a Banksy, que se mueve en el anonimato?

R.Lo auténtico de Banksy es estar en los muros y en la calle. A lo que va a afectar más la IA es a ciertos desarrollos artísticos digitales. Temer no tenemos que temer porque el artista buscará otro camino, como cuando nació la fotografía y los pintores se vieron amenazados. Si me sitúo en esa etapa puedo entender esa amenaza, pero la pintura buscó ya la vanguardia y nació el impresionismo. La fotografía tiró por otro lado y nació también el cine. Lo malo de la IA es que se democratiza y parece como una comida rápida, basura, y se banaliza ya el tema de la creatividad.

P.Todo será uniforme.

R.Entre los que defienden la IA hay mucha gente mediocre que dice "no, me está ayudando". Te está haciendo el trabajo, no te está ayudando. Hay un dilema ahí y un debate en el que yo estoy abierto, pero evidentemente tiene que regularse para no atentar con cierta ética, moral y derechos de autores.

P.¿El color negro es la única forma de entender el terror?

R.No, recordemos la famosa película de Chicho Ibáñez Serrador ¿Quién puede matar a un niño? que rompió con ese esquema. Salió del canon del terror, la oscuridad, y lo hizo a la luz del día en un pueblo blanco del Levante, y causó un terror incluso más potente por romper esa regla. Es donde está el arte también, en romper la regla. La oscuridad siempre simboliza la otredad, el lado oscuro, por así decirlo, disruptivo. Es como pasa en el heavy metal, que las camisetas son negras para llevar la contraria a lo preestablecido. La Iglesia vende luz y a quienes nos gusta el rock vamos por el lado oscuro, como el cojo de Vulcano, que es el patrón de los artistas, nos situamos en el lugar de los defenestrados.

P.¿Y en su nuevo libro?

R.La oscuridad se lleva por dentro. Quise hacerlo con una grafía romanticista, que fuera de Bécquer, en la que están los cementerios, el amor por medio, el más allá, los fantasmas.

P.Usted mira a la cara a sus personajes.

R.Sí, los estudio, hay que leerlos. Como autor gráfico e ilustrador tengo que conectar con el literato, a pesar de llevar muerto durante años. Cuando conectas se rompe la barrera del tiempo. En este caso hay que entender cómo se vivía en el siglo XIX, cuando la muerte campaba a sus anchas y había otro estilo de vida. Y eso reflejarlo luego en la psicología de la mirada de un retrato de un protagonista. Ahí se produce la magia de la creatividad.

P.¿Algeciras es más entendible dibujada entre brumas?

R.Bueno, aquí he recibido el calor humano de toda mi gente, como en mis presentaciones, con una gran respuesta porque el público está ávido de cultura. Aquí en Algeciras veo mucha luz, puedo considerarme profeta en mi tierra porque me siento muy querido. No sé si definir Algeciras tal como mi patria. Para mí, la patria son mi gente, son mis artistas. No es un concepto abstracto como puede ser el amor por dos colores simplemente. Hay mucho tesoro aquí en el Campo de Gibraltar, con muchos artistas y creadores.

P.¿Su próximo proyecto?

R.Llevo ya seis años con él, investigando, porque es el más personal. Será sobre mitología andaluza, de pueblos, de los mitos populares, de los asustaniños. Hay muchos libros de mitología vasca, norteña, y me propuse hacer algo. Minotauro también quiere hacer otros dos relatos clásicos, después de los de Poe, y también he firmado un contrato para hacer un cómic sobre un importante pintor español que ya contaremos.