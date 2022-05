Entregados los premios de Diverciencia 2022 en Algeciras

La Plaza Alta de Algeciras ha sido escenario este jueves de la entrega de los premios de la decimosexta edición de Diverciencia. Las modalidades premiadas han sido ocho, con tres premios cada una, además de un reconocimiento especial en forma de diploma para todos los centros participantes de la Pequediverciencia.

Los galardonados han sido los siguientes:

En la modalidad de Ciencias Puras ha recibido el primer premio el IES Antonio Machado (La Línea) por su proyecto Escudería Machado. El segundo premio ha sido para el colegio La Inmaculada (Algeciras) por la iniciativa Abordando los ODS desde las STEM. En tercer lugar ha finalizado el IES Saladillo (Algeciras) por Aural Destruction Awareness for an audition in style. La mención de honor ha sido para el colegio Loyola (Medellín, Colombia) por Refuerzo de un bioplástico elaborado a partir del almidón de la cáscara de plátano utilizando fibras residuales de palma africana.

En la categoría de Ingeniería Premio ETSIA, el primer puesto ha sido para el IES El Getares (Algeciras) por GreenBot: Robots para mejorar nuestro planeta. El segundo, para el IES Kursaal (Algeciras) con el proyecyo El Instituto pasivo y el tercer premio ha recaído en el IES Isla Verde (Algeciras) por Reciclacultura con inteligencia artificial y apps.

En la modalidad Biología y Ciencias biomédicas Premio Facultad de Enfermería, el primer clasificado ha sido el IES David Buján (Cambre, A Coruña) por Un laboratorio en mi desván. El segundo se lo ha llevado el IES García Lorca (Algeciras) con Icnofósiles: huellas del pasado, mientras que el tercer clasificado ha sido el colegio Providencia Sagrado Corazón (La Línea) con Explorando el micromundo.

En Ciencias Sociales, se ha llevado el primer premio el IES Saladillo (Algeciras) con el trabajo Decibelios asesinos. El segundo ha sido para el IES Isla Verde (Algeciras) con La desconocida y el tercero, para el colegio Cervantes Lomabonita (México) con el proyecto Deporte como factor para lograr un mejor desarrollo.

La Modalidad Manos Unidas al proyecto científico más solidario ha reconocido con el primer premio al Colegio La Inmaculada (Algeciras) por Abordando los ODS desde las STEM. El segundo ha recaído en el IES Kursaal (Algeciras) con Kursaatélite y el tercero ha sido para el Instituto Pedagógico Jerome Bruner (Oaxaca, México) por Actividades experimentales para la enseñanza del cambio climático. La ención de honor se la ha llevado el centro Lyceum named after Puliui (Ucrania) por Divulgando ciencia desde un país en guerra: Nuestro viaje a Marte.

En la categoría Ecología y Medio Ambiente Premios Parques Naturales, el primer puesto ha sido para el colegio Montecalpe-Puertoblanco (Algeciras) por Bosques de niebla, la última selva encantada del Mediterráneo Occidental. El segundo premio se lo ha llevado el colegio Almorada (Vigo) con Estrategia de colonización voronoi de Spirobranchius triqueter, spirorbis spirorbis y watersipora sp en la ría de Vigo, y el tercero, el IES El Getares (Algeciras) por La metamorfosis climática.

En el Premio Internacional de Ecología y Medio Ambiente, el primer clasificado ha sido el colegio militar Gran Mariscal Ramón Castilla (Trujillo,Perú) por el trabajo Defensa, Protección y Conservación de las Especies en Peligro de Extinción: El Cañán y el Algarrobo en la Costa Norte del Perú. El segundo ha sido para el Club de Ciencias María E. Woozylo. Gregorio de Laferrere (Buenos Aires, Argentina) con Pongamos basura en su lugar, y el tercero para el Instituto Pedagógico Jerome Bruner (Oaxca-México) por Actividades experimentales para la Enseñanza del Cambio Climática en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Las menciones especiales han sido para el IES Kursaal (Algeciras): Solar Moving, el colegio Nuestra Señora de los Milagros (Algeciras): Villamilagros, y el SEPER Tarifa con el proyecto Alga invasora: valorización de eliminación de semilleros.

En la entrega de premios han participado los concejales Javier Vázquez, Javier Rodríguez Ros, Ángel Martínez, Jorge Juliá y Francisco Arango, la presidenta de Diverciencia, Ana Villaescusa; la vicerrectora de la Universidad de Cádiz en el Campo de Gibraltar, María del Mar Cerbán; la directora de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, Rosa Rodríguez; la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Paloma Cubillas, los directores parques naturales Juan Manuel Fornell y Jorge Serradilla, y el director del Instituto de Estudios Campogibraltareños, Eduardo Briones.