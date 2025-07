Pitingo funde soul y flamenco con su voz tan propia

Algeciras/Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido popularmente como Pitingo, ofreció un gran concierto en el sábado del XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Su actuación se apoyó en versiones de composiciones muy conocidas, interpretadas con un sabor con voz de flamenco y de buen cancionero, ya fueran piezas del soul o de rancheras, que de todo hubo.

Noche de mestizaje, sí, con una formación variada y rica en instrumentos y voces, desde el primer tema de la actuación A saber: tres coristas, guitarras de madera y eléctrica, una trompeta, piano, percusión, y dos palmeros cantaores. De entrada ofrecieron un contagioso instrumental.

Tras el arranque sonó Jesús Núñez (El Puerto de Santa María) con su guitarra, con percusión, voces y resto del conjunto. Pitingo desplegó su voz aflamencada para celebrar la soulería. Agradeció al público que llenara la rotonda central del parque María y dedicó su concierto a Paco de Lucía, relatando la anécdota que vivió cuando lo conoció en Valencia cuando él tenía 20 años, contada en la entrevista concedida a Europa Sur.

El onubense cogió el camino de las canciones, empezando por un tema que compuso para la cubana Gloria Stefan, interpretado con mucho gusto ante los ocupantes de un patio de sillas llenó. Desplegó su buen humor y entró a continuación en el terreno flamenco con una bulería con toda la riqueza del acompañamiento que tuvo en su noche algecireña.

Un momento de sentimiento de Pitingo en el María Cristina. / Erasmo Fenoy

Y cantó muy bien por bulerías de Jerez, con un "come on baby" por medio, eso sí. Supo mezclar las apelaciones flamencas a los guiños del soul, lo que vino a ser una canción por bulerías para quiénes no estuvieron en el concierto. Lo hacía también muy bien Bambino.

Y de pronto giró a un Fandango por Bulerías con un quejío muy flamenco, educado como fue Pitingo por grandes, para volver a Jerez con un baile de mucho pellizco. Mezcló el onubense todo con mucho acierto, incluyendo de nuevo el "come on baby". Ya lo dijo a Pitingo a este periódico: "en el mestizaje está el avance ".

Noche muy atractiva de mucha y acertada mezcla. Tras una taranta muy bien cantada, y uno de los cantaores fue José Carpio, primo de Pitingo, el grupo entonó el Oye cómo va mi ritmo, aquel mambo de Tito Puente que tan bien versionó Santana, con toda la riqueza que tiene, bien expuesto, el tema creado en su día por el guitarrista mejicano. De nuevo regresó el coro al escenario, sonando trompeta, teclados, bajo eléctrico.

De nuevo el onubense en escena afrontó el Stand by me, todo un clásico del soul, yendo del inglés al español con toda la vertiginosidad que facilita la composición, cantada por Pitingo con sello gitano y andaluz de una forma indudable, arrancando los aplausos de acompañamiento de la platea, incluso logrando el eco de la letra en inglés, ya metidos todos en el bolsillo.

El público del Encuentro de Guitarra Paco de Lucía / Erasmo Fenoy

Hiló muy bien su espectáculo el protagonista de la penúltima noche del XI Encuentro de Guitarra Paco de Lucía. Cantó uno de las más conocidas composiciones de Stevie Wonder, I just called to say con la guitarra flamenca poniendo la sal que necesitaba. "Solo llamé para decirte que te quiero, solo llamé para decirte lo mucho que me importas, solo llamé para decirte que te quiero, y lo digo desde lo profundo de mi corazón".

Fue una noche de música muy conocida, y así contagiosa, con sonidos negros y flamencos que se fundían y confundían entre los voces y los instrumentos. De pronto reclamaban los aplausos de compañía en una hermandad musical. Soul man, con giros andaluces y gritos profundos.

La sesión discurrió por todos esos derroteros, con momentos muy buenos, disfrutados por todos, que tuvo oportunidad para Fandangos naturales de Huelva, la tierra de Pitingo.