Las empresas municipales de Algeciras aumentarán presupuesto para 2020

Las empresas municipales del Ayuntamiento de Algeciras presentan presupuestos al alza para 2020. Así se ha expuesto en los consejos de administración celebrados hoy para aprobar las cuentas que forman parte del presupuesto de 2020, que será llevado a pleno para su aprobación inicial. Antes de la definitiva tendrá que contar con un informe vinculante del Ministerio de Hacienda.

Emalgesa

Según las cuentas presentadas ayer a los consejeros, Emalgesa tendrá en 2020 un presupuesto de 14,2 millones de euros, casi dos millones superior al liquidado en 2018. La empresa calcula un aumento del 15,73% en los ingresos por abastecimiento (más de 900.000 euros de incremento) y un 12,45% en el caso del saneamiento (367.000). En total los ingresos y gastos crecerán un 15,2%.

Ahí se recoge la actualización de las tarifas que se va a aplicar a partir del próximo año. Habrá un incremento de 32 céntimos al mes en la tarifa de abastecimiento y alcantarillado para los vecinos con contadores de calibre de 15 mm y un consumo estándar de 20 metros cúbicos.

La empresa de aguas justifica esa actualización en la necesidad de equilibrar las cuentas ante un aumento de los gastos frente a los ocho años en los que los precios han permanecido congelados, algo que según el equipo de gobierno “ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros para los algecireños en los años más complicados de la crisis económica”. En cambio, los gastos de Emalgesa se han incrementado incluso por encima del IPC acumulado entre 2012 y 2019, del 7,2%.

La negociación del equipo de Gobierno local, remarcan, ha permitido que el socio privado de la empresa municipal, Aqualia, renuncie a su incremento de IPC interanual en 2019, lo que ha facilitado que la actualización sea muy por debajo del IPC acumulado y que solo se repercuta en 32 céntimos a los vecinos.

Algesa

La empresa de limpieza presenta, como las otras dos sociedades municipales, unos presupuestos al alza para el próximo año. Algesa contará con 20,3 millones de euros en 2020, la mayor parte de ellos (87,33%) destinados al pago de salarios y seguros sociales.

No obstante, el alza no supondrá nuevas contrataciones, ha asegurado el gerente de Algesa al consejo de administración. La intención de la empresa es mantener la plantilla y cubrir las plazas que vayan quedando vacantes, pero solo esas, aparte de las bajas y vacaciones. En cuanto a los medios materiales, adelantó la adquisición de unos 400 contenedores de carga trasera, pero probablemente no se comprará ningún vehículo (de segunda mano, nuevos ni se plantea) para una flota de cierta antigüedad: los vehículos más modernos datan de principios de la década.

Emcalsa

La Empresa de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Algeciras, que gestiona Onda Algeciras, tendrá un presupuesto de 1,56 millones el año próximo, un 16,17% superior al de este 2019. También en este caso el gasto de personal es determinante en el presupuesto: supone el 80,34% del mismo.