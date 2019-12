Emalgesa aprobará este jueves la subida del recibo de agua en 32 céntimos al mes

La empresa municipal de agua de Algeciras (Emalgesa) debatirá este jueves en su Consejo de Administración la actualización de las ordenanzas de regulación de la prestación patrimonial de carácter no tributario de abastecimiento y alcantarillado para el año 2020, lo que supondrá una subida de 32 céntimos al mes para aquellos vecinos con contadores de calibre de 15 mm y un consumo estándar de 20 metros cúbicos.

La actualización se produce tras ocho años con los precios congelados, lo que ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros para los algecireños en los años más complicados de la crisis económica. Sin embargo, los gastos de Emalgesa se han incrementado incluso por encima del IPC acumulado entre 2012 y 2019, del 7,2%. La negociación del equipo de Gobierno local ha permitido que el socio privado de la empresa municipal, Aqualia, renuncie a su incremento de IPC interanual en 2019, lo que ha facilitado que la actualización sea muy por debajo del IPC acumulado y que solo se repercuta en 32 céntimos a los vecinos.

El consejero delegado de Emalgesa, Javier Vázquez Hueso, ha explicado que “este es el único equipo de Gobierno de Andalucía que ha mantenido durante ocho años el recibo de agua congelado con un esfuerzo económico y contable muy importante. Eso nos ha situado como la ciudad más barata de Andalucía e, incluso con la nueva actualización, seguiremos teniendo una de las aguas más baratas de Andalucía con un recibo que cuesta 4 euros menos que en La Línea, 2 euros menos que en el resto de la comarca y 11 euros menos que en Cádiz”.

Vázquez Hueso ha indicado que “para garantizar el buen servicio a los algecireños, es preciso que las cuentas de la empresa municipal estén equilibradas, pero además es un requisito imprescindible para optar a fondos europeos y de otras administraciones en los que ya estamos trabajando para dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos”.

El consejero delegado ha recordado que “Emalgesa cumplirá 25 años en 2020, por lo que es necesario que sufra una modernización que incluye una mejor atención al público, un compromiso con la innovación y una mejor respuesta medioambiental; por lo que tenemos en marcha muchos proyectos que van a solucionar las reclamaciones que los algecireños tienen respecto a este tema”.

Bonificaciones sociales

Otra de las novedades de las nuevas ordenanzas de regulación de la prestación patrimonial de carácter no tributario de abastecimiento y alcantarillado será la mejora de las bonificaciones sociales en las tarifas de abastecimiento y alcantarillado. Según informe emitido por la Consejería de Hacienda, estas bonificaciones deben vincularse al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se establece en la Ley de Presupuestos en vez de al Salario Mínimo Interprofesional como se venía haciendo hasta ahora. Estas medidas permiten bonificaciones del 50% de una de las aguas más baratas de Andalucía para pensionistas, jubilados, familias numerosas, demandantes de empleo y otros vecinos con pocos recursos.

Además, las nuevas ordenanzas regulan el soporte vital básico del que se viene años hablando. 100 litros gratis al día para familias cuyos ingresos no superen 1,5 veces el IPREM, pensionistas que no alcancen el IPREM o familias numerosas que no excedan dos veces el IPREM. Es una medida que existe en pocos municipios de Andalucía, pero que se implanta en Algeciras para que quien no llega a fin de mes, pague menos agua.

De calibre a caudal permanente

Otra novedad que los algecireños van a encontrar en sus recibos es la imposición por normativa europea y según recoge el RD 889/2006 de que a partir de 2018 se debe cambiar el sistema tarifario pasando de cobrar según el calibre del contador a hacerlo en función del caudal permanente de este. De cara al ciudadano, esto supone que los calibres de 13 y 15 mm deben facturarse por igual según su caudal permanente de 2,5 m3/h.