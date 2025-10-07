Una empresa sevillana instalará en el Puerto de Algeciras una tecnología pionera para seguir el flujo de pasajeros con wifi

El Puerto de Algeciras será uno de los escenarios de vanguardia tecnológica dentro del sistema portuario español. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) acogerá el desarrollo de Wavedock, un sistema wifi capaz de analizar el movimiento de personas sin necesidad de que los usuarios se conecten a la red.

La iniciativa, impulsada por la empresa sevillana Galgus Global SL, ha obtenido una subvención de 661.806 euros y una puntuación de 95 puntos en la última convocatoria de ayudas de Puertos 4.0, el programa estatal de innovación abierta para modernizar la logística portuaria.

Wavedock utiliza una tecnología wifi auto-optimizada que permite la analítica masiva de localización, presencia y tracking. En el caso de Algeciras, su aplicación práctica será seguir el flujo de pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), tanto en espacios interiores como exteriores, mejorando la operatividad y la planificación logística en uno de los puertos más transitados del país.

Este tipo de tecnología —que también explora la Junta de Andalucía para su uso en el Plan Romero, destinado al control de flujos durante las peregrinaciones al Rocío— permitirá obtener datos en tiempo real sobre el comportamiento de los pasajeros sin comprometer su privacidad.

Una empresa que ha revolucionado el wifi inteligente

Galgus nació en Sevilla con una idea tan simple como ambiciosa: conseguir que las redes wifi se gestionen solas y aprendan de su entorno. Fundada por el ingeniero José González, la compañía ha desarrollado una tecnología patentada conocida como Cognitive Hotspot Technology, un sistema de inteligencia distribuida que permite que los puntos de acceso wifi tomen decisiones en tiempo real, adaptándose dinámicamente a la demanda de los usuarios.

La empresa ha conseguido lo que muchas multinacionales llevan años intentando: un wifi que no solo conecta, sino que piensa. Su software analiza patrones de comportamiento, predice congestiones y optimiza la red antes de que surjan los problemas. Además, funciona con equipos de cualquier fabricante, lo que reduce costes y aumenta la flexibilidad de los despliegues.

Actualmente, Galgus opera en más de 250 municipios rurales de España y ha llevado conectividad de alta calidad a más de 250.000 personas en zonas donde antes resultaba inviable. Su tecnología también se emplea en entornos complejos como estadios, aeropuertos o incluso aeronaves en vuelo, demostrando su fiabilidad en contextos de máxima exigencia.

Con cinco patentes internacionales y un equipo especializado en inteligencia artificial aplicada a la conectividad, Galgus ha logrado posicionarse como un referente europeo en redes inteligentes. Además, mantiene íntegramente su desarrollo tecnológico en España, apostando por un modelo de innovación local con impacto global.

Dos trabajadores de Galgus hacen pruebas en el laboratorio de la compañía. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

67 candidaturas y 6 millones en ayudas

El Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario ha aprobado la resolución provisional de concesión de subvenciones a 16 proyectos comerciales, entre los 66 admitidos a la convocatoria 2023 del programa Puertos 4.0. En total, el fondo repartirá 6 millones de euros entre propuestas enfocadas a la eficiencia logística, la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización de procesos en el ámbito portuario.

Estas iniciativas contarán con la colaboración de 13 autoridades portuarias españolas como agentes facilitadores, entre ellas la de Bahía de Algeciras.

Durante la misma reunión, el Comité aprobó también una nueva dotación de 18 millones de euros que permitirá lanzar tres nuevas convocatorias del programa: ideas y proyectos comerciales antes de que acabe 2025, y proyectos pre-comerciales en 2026.

Creado en 2020, el fondo Puertos 4.0 es el modelo de innovación abierta corporativa adoptado por Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias para atraer talento y fomentar la aplicación de nuevas tecnologías al sector logístico-portuario.

Desde su puesta en marcha, se han lanzado nueve convocatorias con más de 900 solicitudes, de las que se han adjudicado más de 215 ideas y proyectos por un importe superior a 46 millones de euros. El objetivo: modernizar un sector clave para la competitividad y la sostenibilidad de la economía española.