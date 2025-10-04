Eonsea, la 'startup' de inspección submarina que desarrolla su herramienta de IA junto al Puerto de Algeciras

El Puerto de Algeciras se ha convertido en los últimos tiempos en un foco de emprendimiento e innovación. Dentro de ese ecosistema empresarial incipiente emerge Eonsea, una compañía dedicada a la inspección de buques e infraestructuras portuarias usando la inteligencia artificial y que está en proceso de expandirse mar adentro.

"Nosotros automatizamos la inspección submarina". Así define el algecireño David Pinto, CEO de Eonsea, la actividad de su empresa, la cual fundó en Sevilla junto a su pareja, Camila Rodrigues. La compañía utiliza drones subacuáticos para captar imágenes que son analizadas mediante un modelo de inteligencia artificial propio que detecta todo tipo de averías e imperfecciones. Esta herramienta, canalizada a través de una plataforma digital, redacta un informe detallado de forma automática.

Su modelo de negocio se asienta sobre tres pilares: los drones submarinos, la inteligencia artificial y la plataforma para canalizar los datos. Pese a la vistosidad que aporta ver los vehículos tripulados, Pinto aclara que lo que diferencia a su empresa es el procesamiento de los datos con la IA. "Es uno de nuestros principales know-how, ser capaz de entender en algunas imágenes en las que no se ve nada, qué es lo que estamos viendo y sacarles partido", reivindica.

Uno de los grandes valores de Eonsea reside en su base de datos, formada por incontables terabytes de información y líneas de código de programación. "No me vale con fotos de cascos de barcos, tienen que ser barcos oxidados, con grietas... y eso es difícil de encontrar", apunta David Pinto sobre el proceso de formar a la IA para que pueda detectar los problemas en buques e infraestructuras, incluso cuando la visibilidad es escasa.

Además de operar los drones y capturar sus propias imágenes, Eonsea aprovecha la profundidad de su base de datos para captar clientes en el análisis de las mismas, aun cuando no las graba su equipo. "Hay empresas de inspección subacuática que nos envían los datos para que nosotros hagamos lo que se nos da bien, ese es el principal valor diferencial de la empresa", señala el CEO de la compañía.

David Pinto, CEO de Eonsea, junto a su equipo de trabajo, en las oficinas del espacio Misión del Puerto de Algeciras / Erasmo Fenoy

Relación con el Puerto de Algeciras

Eonsea tiene sus oficinas centrales en Sevilla, aunque su origen está en varios sitios. David Pinto y Camila Rodrigues son sus propietarios. Él, nacido en La Línea, criado en Algeciras. Ella, brasileña. Ambos son ingenieros y se conocieron en Madrid, cuando trabajaban en un equipo de investigación del CSIC enfocado en la robótica aplicada a la neurorehabilitación. Después de estar años fabricando exoesqueletos para la rehabilitación, además de formar una pareja, decidieron unir sus especialidades en automatización con IA y realidad aumentada para emprender.

Desde primera hora, ambos tuvieron claro que el objetivo era situar la empresa en Andalucía y, dado su enfoque portuario y marítimo, optaron por Sevilla, donde residen los padres de Pinto, por su cercanía a los puertos de Huelva, Cádiz y Algeciras, además de contar con uno propio en la ciudad hispalense. Actualmente, el equipo está formado por cinco personas, a los que se suman becarios y equipos de investigación de universidades. Además de las oficinas en la capital andaluza, la empresa forma parte de los espacios de emprendimiento de las dársenas onubenses y algecireña.

Gracias a su participación en el espacio Misión, inaugurado hace solo unos meses, Eonsea mantiene un contacto permanente con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), lo que le permite desarrollar la inteligencia artificial de su herramienta digital adaptada a las necesidades de la instalación. "Si el puerto no te da esas facilidades, es imposible. Debe haber autoridades portuarias que estén preparadas para que la innovación llegue a ellas", apunta David Pinto.

Foto del equipo de trabajo de Eonsea / E. S.

Por el momento, su clientela se basa en puertos deportivos para la inspección de sus infraestructuras, además de algunos barcos. Aun así, el principal foco está en las autoridades portuarias. Además de los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva, están en contacto con dársenas brasileñas, a través de Camila Rodrigues, y otras compañías internacionales, como navieras.

2026 apunta a ser determinante en el desarrollo de la empresa. Aunque no tiene una fecha concreta por el momento, la startup espera lanzar al mercado en los primeros meses del año su plataforma de análisis de imágenes, con el objetivo de que los clientes puedan utilizarla directamente sin tener que pasar primero por el equipo de trabajo. De esta forma, pretenden automatizar y hacer más sencilla la atracción de los mismos, así como la facturación.

Por el momento, Eonsea ha rehusado incorporar inversores externos, aunque su CEO explica que ha habido contactos e intereses. Sin embargo, apunta a que en 2026 podría abrirse esa posibilidad, una vez cumplan su objetivo de lanzar su plataforma. "Queremos aguantar lo máximo posible, tener los máximos clientes y crecer hasta el límite en que lo necesitemos", resalta.

Imágenes de una inspección submarina a un barco captada por Eonsea / Erasmo Fenoy

Futuro más allá del puerto

Como parte de su expansión, Eonsea está trabajando junto a otras compañías en el desarrollo de herramientas de inspección automatizada subacuática de aerogeneradores marinos a través del proyecto europeo I3Float. "Para nosotros es una gran oportunidad, porque son clientes directos", expresa David Pinto. Más de 30 entidades forman parte de la iniciativa, muchos de ellos clústeres empresariales y sociedades con instalaciones de este tipo.

"Lo bueno de ser una empresa que usa la inteligencia artificial es que nos adaptamos superrápido a un nuevo nicho de mercado mientras tengamos acceso a datos para que la IA aprenda a detectar el problema, incluso una vez hicimos un trabajo puntual para una instalación de acuicultura", explica Pinto.

Según señala el empresario algecireño, las estaciones flotantes y fijas, como los aerogeneradores offshore, son las instalaciones más complejas para la obtención de información, al ser infraestructuras críticas para empresas públicas o privadas, celosas de compartir detalles de su funcionamiento y estado bajo el agua. "Nosotros solo podíamos adaptar nuestra herramienta a trabajar con aerogeneradores flotantes si una empresa nos da datos y eso lo hemos conseguido con este proyecto", agrega el empresario, que espera convertir a estas compañías en futuros clientes.