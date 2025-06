El emotivo mensaje de la periodista Almudena Ariza a Juan Carlos Narváez, su primer jefe y mentor en Radio Algeciras

Algeciras/Siguen las muestras de cariño por la muerte de Juan Carlos Narváez, director de Radio Algeciras entre 2003 y 2015, fallecido el martes. La periodista de Radiotelevisión Española Almudena Ariza, actualmente corresponsal en Israel, ha expresado sus condolencias por el que fuera su mentor y primer jefe en Radio Algeciras.

"Me entero con enorme tristeza de la muerte de Juan Carlos Narváez, mi primer jefe en Radio Algeciras de la Cadena SER. Yo tenía solo 17 años cuando llegué a aquella emisora, con muchas ganas de aprender y todo por descubrir. Juan Carlos me abrió las puertas y me ofreció mi primera oportunidad profesional en el programa que entonces dirigía. Me enseñó cómo se hacía radio, cómo se contaban las historias, y, sobre todo, cómo se escuchaba con atención a los demás. Fue un maestro generoso y paciente", comienza su mensaje en las redes sociales.

"Yo era entonces muy tímida, muy vergonzosa. Pero Juan Carlos sabía cómo romper ese miedo: me hacía reír, le quitaba importancia al hecho de hablar delante del micrófono. Tenía una manera cercana, desenfadada, que convertía en sencillo lo que yo veía como un reto enorme. Y no dejaba de darme oportunidades. Siempre encontraba la forma de animarme a dar un paso más. Mantuvo ese vínculo cercano a través de los años. Me escribía para animarme, seguía de cerca mi trayectoria. Hoy quiero darle las gracias. Por el tiempo que me dedicó. Por su confianza. Por haberme enseñado a caminar en un mundo que entonces me parecía inmenso. El primer impulso en una carrera nunca se olvida. El mío lo diste tú", concluye.