Emalgesa anuncia cambios puntuales en el tráfico en la calle Trafalgar de Algeciras por la reparación de un socavón

La empresa municipal Emalgesa llevará a cabo el próximo lunes 29 de diciembre trabajos de reparación del firme en la calle Trafalgar de Algeciras, concretamente en su confluencia con Pablo Mayayo, tras la aparición de un socavón que ha obligado a programar una actuación urgente por motivos de seguridad.

Así lo ha informado el concejal delegado de Emalgesa, Álvaro Márquez, quien ha explicado que durante la intervención se producirán modificaciones puntuales en la circulación en la zona afectada. La previsión inicial es que los trabajos puedan completarse en la misma jornada del lunes, aunque no se descarta que se prolonguen hasta el martes 30 de diciembre si fuera necesario comprobar el alcance de posibles daños en la red subterránea y realizar reparaciones adicionales.

Mientras duren las obras, quedará cortado el acceso a los garajes desde la avenida Virgen del Carmen por la subida de Trafalgar. Para acceder al parking público Sur de Europa, los conductores deberán hacerlo a través de la calle Pablo Mayayo. En el caso del parking privado, no será posible el acceso durante el desarrollo de los trabajos, una circunstancia que ya ha sido comunicada previamente a los administradores del inmueble.

Emalgesa ha señalado que el primer paso de la actuación consistirá en evaluar el estado del terreno y de las infraestructuras afectadas, con el fin de garantizar una reparación completa y segura antes de la reposición definitiva del firme.

El concejal delegado ha agradecido la comprensión de los vecinos y usuarios que puedan verse afectados por estas actuaciones y ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para minimizar las molestias, priorizando en todo momento la seguridad de peatones y del tráfico rodado.