Ecce Homo proyecta salir desde la plaza de toros el próximo Miércoles Santo en Algeciras

Un Miércoles Santo con cierta reminiscencia y sabor taurino. La Hermandad de Penitencia de Jesús en su Presentación al Pueblo (Ecce Homo), conoció hace tan sólo unos días el documento que daba luz verde a una de las propuestas más singulares para la Semana Santa de Algeciras 2026. Desde el Obispado de Cádiz se trasladó la autorización para realizar su estación de penitencia el próximo Miércoles Santo desde la Capilla del Coso de las Palomas, ubicada en la plaza de toros de Algeciras, cambiando así el punto de salida y retorno desde el que procesiona habitualmente: la Parroquia de San José en Las Colinas.

La aprobación, emitida por la Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, responde positivamente a la solicitud presentada por la corporación del Miércoles Santo el pasado 11 de noviembre de 2025, cuyo escrito estaba acompañado del respaldo favorable del director espiritual. El documento en cuestión se encuentra fechado el 13 de enero de 2026 y firmado por el delegado episcopal, Rafael Guerrero Pinedo, y el secretario Francisco Aguirre Asencio.

Este sustancial cambio de ubicación para la salida procesional representa un hito para la corporación, que por primera vez iniciaría su recorrido penitencial desde el emblemático coso taurino de la ciudad. El motivo es bien sencillo. Es de sobra conocido que la salida del Paso de Misterio de la Presentación al Pueblo es, sin lugar a dudas, una de las más complejas a nivel técnico y estructural de la Semana Santa de Algeciras.

Cada Miércoles Santo es preciso, prácticamente, arriar hasta el suelo el canasto y salir a ruedas por la baja puerta trasera del templo, incluso con la necesidad de instalar un complejísimo sistema de estructuras hidráulicas que alzan y bajan las peanas de las diferentes imágenes del Misterio para salvar el bajo dintel de la puerta. Algo que también se desplaza al exterior de la capilla con un sistema de andamiaje en forma de L que permite salir y girar la parihuela para alcanzar la calzada, en cuesta, para mayor complejidad de maniobra. Con esta nueva salida, desde la Plaza de Toros, la hermandad podrá ponerse en la calle con mayor lucimiento y de una manera más acorde al decoro que precisa uno de los momentos claves y de mayor recogimiento en una procesión, como es la salida y entrada del paso.

La Virgen de la Estrella en la Plaza de Toros de Las Palomas.

La vinculación de la corporación de Las Colinas y el Coso de Las Palomas viene de largo y de manera muy estrecha. Si bien, el paso procesional de la Presentación se encuentra custodiado gran parte del tiempo en la propia plaza y son sus alrededores el escenario del ensayo de costaleros y parihuela, su relación va incluso más allá a nivel devocional. Ya que cada año, la Virgen de la Estrella se traslada desde Las Colinas hasta la Capilla de Las Palomas para presidirla durante la semana de feria y ser venerada por los toreros antes de salir al ruedo. Esta costumbre ya suma varios años, desde tiempos de Garzón como empresario de la plaza. Y en un futuro próximo, cuando la Estrella también desfile hacia la Palma el Miércoles Santo, será aún más sencilla su salida por una puerta de grandes dimensiones.

Desde la Hermandad, su hermano mayor, Antonio Luis Sánchez García, expresó su satisfacción por la resolución episcopal, destacando “la importancia espiritual y simbólica que supone iniciar la estación de penitencia desde un lugar tan representativo para la ciudad como es la plaza de toros”.

Con esta autorización, la Hermandad del Ecce Homo se prepara para vivir una Semana Santa histórica, que seguramente, por su vinculación al barrio de La Colinas guarde algún que otro guiño durante el itinerario del Miércoles Santo pero que aún se encuentra en estudio y proyección entre cofradía y Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

La próxima salida desde la plaza de toros dejará imágenes para el recuerdo y sin duda levantará el interés dentro y fuera de la ciudad por vivir momentos tan únicos cómo será el discurrir de una hermandad en plena Semana Santa, por los interiores del coso taurino.

Desde hace varios años, la cofradía va acompañada el Miércoles Santo por el Grupo de Regulares de Ceuta Número 54, dando aún mayor auge a un cortejo que poco a poco, pese a su juventud como hermandad de penitencia, va creciendo en masa y volumen, en cierta parte, por ese apoyo e implicación con la parroquia y el barrio de Las Colinas. Se vislumbra ya una Semana Santa de 2026 con aires muy taurinos en Algeciras.