Duchas, pasarelas y papeleras desaparecen de las playas de Algeciras pese al buen tiempo

El PSOE de Algeciras ha denunciado este lunes la “falta de servicios” en las playas de la ciudad pese a que el verano todavía no ha terminado y las temperaturas siguen invitando a los bañistas a disfrutar del mar. Según el partido, el Gobierno local que preside José Ignacio Landaluce (PP) dio por finalizada la temporada de playas el domingo 7 de septiembre, retirando duchas, lavapiés, pasarelas y papeleras en El Rinconcillo, La Concha y Getares, una decisión que ha provocado el malestar de vecinos y visitantes.

Paqui Pizarro, concejala socialista, ha advertido de que “no puede ser que las playas estén llenas de familias aprovechando el buen tiempo y que no haya ni socorristas, ni duchas, ni lavapiés, ni papeleras… a diferencia de otros municipios de la costa gaditana o la Costa del Sol, donde sí entienden que el turismo y el medio ambiente son recursos de primer orden”.

Los socialistas han recordado que el verano no termina hasta el 22 de septiembre y que septiembre “suele regalar buenos días de playa, con mucha gente aún de vacaciones”. En este sentido, lamentan que el equipo de Gobierno municipal haya decidido “dar por acabado el uso y disfrute de las playas nada más empezar el mes”, lo que está generando una cascada de críticas en redes sociales.

Entre ellas, la de Virginia Ortega, vecina de Algeciras, que reprocha al alcalde en Facebook que “a 13 de septiembre ya hayan retirado las duchas y lavapiés de Getares”. “Señor Landaluce, tenemos el privilegio de tener unas temperaturas que nos permiten disfrutar de la playa todo el año. ¿Por qué se empeñan en cerrarlas el 7 de septiembre? Así es imposible atraer turismo”, añade.

Otros usuarios coinciden en señalar la retirada de pasarelas como uno de los principales problemas. “Todos los años igual, hay muchas personas discapacitadas que les cuesta mucho llegar a la orilla, pues nada, las pasarelas quitadas y a tomar viento, que se apañen”, denuncia Mari Ángeles Castro. Para Pepa Delgado, que este domingo acudió al Rinconcillo, “la playa estaba llena de gente, pero han quitado las pasarelas, las papeleras y cerrado los servicios. Entiendo que no haya socorristas, pero ni papelera ni servicios, no”.

Desde el PSOE, además, se exige al alcalde que aclare cuántas personas trabajan actualmente en la limpieza de playas y si se está cumpliendo el contrato de mantenimiento. “Si ha prescindido de personal, las playas se ensuciarán más; y si no, la carga de trabajo se multiplica para quienes quedan”, apuntan los socialistas, que advierten de que la retirada de papeleras y contenedores agrava aún más la situación.

Pizarro ha acusado a Landaluce de “incumplir sus compromisos y engañar a los ciudadanos una y otra vez”, recordando que el regidor popular había prometido ampliar la temporada de playas. “Cuando estaba en la oposición lo exigía, pero ahora que está en sus manos, no cumple”, ha sentenciado.

Finalmente, el PSOE ha instado al Gobierno local a “recortar en gastos superfluos y no en el mantenimiento de uno de los recursos naturales más preciados de la ciudad”, reclamando que las playas de Algeciras estén en “las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible, como ocurre en otros municipios que sí invierten en garantizar el disfrute de estos espacios”.