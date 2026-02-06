Detenido Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcos y blanqueo del exjefe de la UDEF, tras comparecer ante el juez

El juez Francisco de Jorge ha ordenado este viernes mantener detenido 72 horas a Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcotráfico y blanqueo de capitales destapada a raíz del hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención judicial de Torán a petición de la fiscalía antidroga, que ha solicitado la celebración de una vistilla el próximo lunes para revisar las medidas cautelares que tiene impuestas y que podría derivar en su reingreso en prisión.

La decisión se ha adoptado tras concluir la Policía el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados, entre ellos a él. El estudio de dichos dispositivos ha permitido constatar que esta red de narcotráfico llegó a colar casi 60 toneladas de cocaína en 37 contenedores marítimos por un valor de más 2.000 millones de euros, según las anotaciones que guardaba en su móvil exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, cuyo móvil ha sido también recientemente analizado.

Para pedir la detención de Torán, que se encontraba en libertad provisional desde abril de 2025 por un error procesal del juez ingresar en prisión en octubre de 2024, Antidroga se ha basado en que el riesgo de fuga había aumentado ante la cercanía del juicio.

Torán ha comparecido este viernes tras ser citado por el magistrado después de levantarse el secreto de una parte de la investigación que ha destapado una presunta trama internacional de blanqueo en países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Santo Tomé y Príncipe.

Contenedores de fruta desde Sudamérica

Los investigadores afirman que Torán era el "encargado de asegurar la entrada de cocaína en España", y que para tal fin tenía "contactos directos con los encargados de gestionar el suministro" de la droga "en contenedores de fruta que salían desde Sudamérica".

"Garantizaba el éxito de las descargas gracias a Sánchez, descargas que se materializaban en las instalaciones de Eduardo Montero", apunta Asuntos Internos. Éste último, según los agentes, era el supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercancía ilícita.

En esta causa, el juez Francisco de Jorge indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.

El alijo de cocaína incautado en 2024 en el Puerto de Algeciras. / A. Carrasco Ragel / EFE

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Coches de lujo e inmuebles

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores -sólo dos fueron intervenidos- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

Sobre Torán, los agentes consideran que, "para integrar los fondos procedentes del tráfico de cocaína a gran escala", creó "una estructura empresarial compleja en España, en la cual se aprecian inicialmente sociedades sin actividad económica real".

Los investigadores sostienen que, tras identificar una serie de inmuebles atribuidos a Torán, "ha sido posible cuantificar su valor aproximado en más de doce millones de euros". "A estos inmuebles, cabe añadir los vehículos intervenidos de los que disponía a nivel particular (intervenidos en el registro de su domicilio), un total de 6, todos ellos vehículos de alta gama y de reciente matriculación: dos Porsches, dos Audis, un Mercedes Benz y un Smart".

Francisco de Borbón niega vínculos con el blanqueo

Por su parte, Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha negado "cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo", en relación a su detención esta semana por un presunto delito de blanqueo presuntamente vinculado a esta red.

El aristócrata compareció el miércoles en la Audiencia Nacional tras ser detenido, y el juez Francisco de Jorge le dejó en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros como investigado por un delito de blanqueo procedente del tráfico de drogas.

Un informe policial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía vincula a Francisco de Borbón con una supuesta operativa internacional de blanqueo del presunto líder de la trama, Ignacio Torán, en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe.

En un comunicado remitido a los medios, Francisco de Borbón "niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario".