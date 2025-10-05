Detenido un matrimonio cuando trasladaba 93 kilos de hachís de Ceuta a Algeciras en un coche en el que iban sus hijos

La Guardia Civil de Ceuta detuvo este sábado en el puerto de la ciudad autónoma a un matrimonio que intentaba cruzar el Estrecho hacia Algeciras con más de 93 kilos de resina de hachís ocultos en el vehículo de alta gama en el que viajaban junto a sus dos hijos menores de edad. Fue el olfato de un perro del Grupo Cinológico de la Comandancia de Ceuta el que alertó de la presencia de la droga.

Según ha informado el Instituto Armado, la intervención fue realizada por agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras, durante una inspección rutinaria de vehículos que embarcaban con destino al puerto algecireño.

El vehículo de alta gama, con matrícula nacional, estaba ocupado por un hombre de 49 años y una mujer de 55, ambos residentes en Ceuta, junto a sus dos hijos. Durante el registro, los agentes detectaron un doble fondo en el suelo del habitáculo del coche, donde se hallaron 93,3 kilos de resina de hachís distribuidos en paquetes perfectamente ocultos.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención de los adultos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar si quedan bajo la tutela de algún familiar del matrimonio.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de esta intervención en el marco de las actuaciones permanentes de lucha contra el tráfico de drogas en el puerto de Ceuta, punto estratégico de paso hacia la península.