Detenido el gerente de una céntrica inmobiliaria en Algeciras por estafa con las señales de compra de viviendas

Un cartel en el escaparate promete vacaciones. Pero dentro, desde el pasado viernes 20 de junio, no hay más que silencio y cerrojo. El local de la inmobiliaria Hauser, una firma conocida de la calle Alfonso XI de Algeciras está cerrado a cal y canto tras la detención de su gerente, F.J.S., investigado por presunta estafa por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de la ciudad.

El arresto, según fuentes policiales consultadas por Europa Sur, se produjo en Canarias y ha causado gran impacto en el panorama inmobiliario del centro de Algeciras. Poco después de la detención y a plena luz del día, una docena de agentes irrumpieron en la oficina de Hauser para llevar a cabo un registro. Desde entonces, la persiana permanece bajada, aunque sus redes sociales continúan activas como si nada hubiera ocurrido. Tras prestar declaración, F.J.S. fue puesto en libertad bajo la condición de investigado.

La investigación gira en torno al supuesto uso fraudulento de las señales económicas aportadas por los clientes para reservar inmuebles, un procedimiento habitual en las llamadas arras. Esta cantidad —que se descuenta del precio final de compra— debería servir para garantizar la operación, pero en este caso era, presuntamente, el instrumento de un engaño sistemático. Las fuentes policiales mantienen que se siguen recibiendo denuncias por parte de nuevos afectados y que el volumen de dinero reclamado es importante.

Las consecuencias no se limitan a las víctimas directas. El proyecto urbanístico estrella de Hauser se ha desplomado como un castillo de naipes. Desde la inmobiliaria se impulsaba la construcción de un edificio de una veintena de viviendas y garajes en una parcela privilegiada: calle Coronel Ceballos, esquina con la plaza Sur de Europa. Como avanzó este periódico, la intención era derribar siete edificios en ruina o abandonados que, en su conjunto, suman 1.100 metros cuadrados de suelo y comenzar cuanto antes la construcción. Tras intensas reuniones con el área municipal de Urbanismo la pasada primavera, parecía todo encarrilado. Pero con el gerente detenido y la empresa paralizada, la operación queda en suspenso.

Viandantes observan las ofertas inmobiliarias colgadas del escaparate de Hauser, en la calle Convento de Algeciras. / Vanessa Pérez

Un reguero de quejas

Clientes afectados llevaban tiempo denunciando un comportamiento irregular de la inmobiliaria, como muestran las numerosas reseñas negativas en Google. Las experiencias se repiten: señales entregadas que no se devuelven, contratos que se rompen sin previo aviso y comunicaciones que desaparecen una vez que surgen los problemas.

Una pareja cuenta cómo, tras presentar su oferta formal y enviar la documentación requerida, fue descartada de forma abrupta: “Nos dijeron que los compradores anteriores habían cambiado de opinión y que seguían negociando porque aún no les habían devuelto la señal. Un ahora sí, ahora no sin ningún rigor”, lamentan.

Otros testimonios denuncian falsas promesas, retrasos de meses en la devolución de depósitos —en algunos casos solo resueltos tras la intervención de abogados— e incluso prácticas que rozan el chantaje emocional. Una clienta recuerda cómo la inmobiliaria intentó modificar las condiciones el mismo día de la firma: “Nos pidieron que dejásemos a la propietaria quedarse en la vivienda uno o dos meses más. A ella le dijeron que ya lo habíamos aceptado. Era mentira”.

El patrón es recurrente. Una mujer joven entregó 3.000 euros como señal con la esperanza de comprar una vivienda tras preguntar insistentemente si el dinero sería devuelto si no obtenía la hipoteca. “Nos lo aseguraron y nos señalaron la cláusula. Cuando no conseguimos la financiación, nos ignoraron, no respondieron al burofax ni a las llamadas. El dinero nunca volvió”.

Una de las quejas más duras viene de un cliente extranjero que depositó 5.000 euros y vio cómo la operación se deshacía por parte del vendedor. “La agencia retuvo el dinero durante tres meses. Cuando mi abogado contactó con ellos, me lo devolvieron en pocas horas. Estoy seguro de que intentaron aprovecharse de mí por no ser español”.

Un cartel en el escaparate de Hauser promete vacaciones hasta el 14 de julio, aunque la oficina continúa cerrada. / Vanessa Pérez

De la “casa de tus sueños” al cierre por registro

En su web, Hauser se definía como “la mejor solución inmobiliaria”. Presumía de más de 20 años de experiencia, ofrecía financiación, asesoramiento personalizado y hasta reformas integrales. Hoy, esa promesa se ha desvanecido tras una cortina metálica y un cartel que pide disculpas por unas vacaciones que nunca terminaron.

El caso sigue bajo investigación y F.J.S., pendiente de que concluya la investigación policial sobre su actividad empresarial.

De momento, nadie atiende al número de teléfono que aparece en la web de la empresa. La “casa de sus sueños” tendrá que esperar.