Detenido en Algeciras un conductor drogado tras embestir a varios vehículos y huir de la Policía

La Policía Local de Algeciras ha detenido a un hombre de 43 años, identificado como A.C.M., tras protagonizar una peligrosa persecución entre las barridas de El Cobre y Los Pastores. Bajo los efectos de sustancias estupefacientes, el individuo condujo de forma temeraria y llegó a colisionar de manera intencionada contra otros vehículos, según ha informado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos comenzaron cuando la Sala del 092 recibió una llamada del Cuerpo Nacional de Policía alertando de un turismo BMW X3 de color verde que circulaba de forma peligrosa por la carretera del Cobre, golpeando a otros coches. Varias llamadas ciudadanas ya habían avisado a la Jefatura de la situación.

El vehículo fue localizado en la calle Los Campesinos, en Los Pastores, donde se inició una persecución. El conductor ignoró en todo momento las señales acústicas, luminosas y de alto de los agentes, hasta que finalmente se consiguió bloquearle el paso. El arrestado se negó a apagar el motor y descender del coche, aferrándose al volante, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

Durante la intervención se comprobó que el vehículo tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada y que había causado daños en al menos dos turismos. La conductora de uno de ellos tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario Punta de Europa.

El detenido dio negativo en la prueba de alcoholemia, pero en el test de drogas arrojó positivo en cocaína y THC. Además, se negó a realizar la prueba evidencial, llegando incluso a romper el hisopo y escupirlo al suelo.

Finalmente, A.C.M., natural y vecino de Algeciras, fue arrestado como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia grave. Su coche fue retirado por grúa al depósito municipal y la Policía Local le impuso cuatro sanciones administrativas —por negarse a la prueba de drogas, conducir de forma temeraria, circular con la ITV caducada y no facilitar sus datos tras un accidente— que suman 1.780 euros.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha subrayado “el absoluto nivel de colaboración y coordinación que existe a la hora de trabajar entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, lo que redunda en beneficio de la seguridad de los algecireños”.