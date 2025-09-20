Detenido en Ceuta un conductor procedente de Algeciras con más de 100.000 pastillas de clonazepam

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Ceuta a un hombre que viajaba solo en un turismo procedente de Algeciras con más de 100.000 comprimidos de clonazepam escondidos en el vehículo.

La intervención fue realizada por agentes de la I Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Ceuta durante un control rutinario de los coches que desembarcan en la ciudad autónoma.

En el registro del automóvil, de matrícula española, los agentes descubrieron 7.080 envases con un total de 106.200 comprimidos de dos miligramos cada uno, que estaban ocultos en los huecos del salpicadero.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Uso del clonazepam

El clonazepam es una benzodiacepina que, bajo prescripción médica, se usa para tratar ansiedad, ataques de pánico y convulsiones. Sin embargo, cuando se obtiene de contrabando o sin supervisión médica, su uso suele ser recreativo o de automedicación, lo cual es muy peligroso.

Usos no médicos comunes:

Sedación o relajación recreativa: Se usa para sentirse calmado, relajado o “desinhibido”. Automedicación de ansiedad o insomnio: Personas que no tienen acceso a atención médica a veces lo usan por su cuenta, lo que puede generar dependencia y complicaciones de salud. Potenciación de otras drogas: Una de las razones más peligrosas de su uso ilegal es mezclarlo con otras sustancias. Algunas combinaciones frecuentes incluyen: