Detenido en Algeciras un joven de 25 años tras disparar siete veces contra la puerta de una vivienda en Marbella

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con arma de fuego ocurrido la madrugada de este lunes en Marbella (Málaga) en el que ha resultado herido de carácter leve un hombre de 38 años y ha sido detenido en Algeciras un joven de 25 años por su presunta responsabilidad en los hechos.

Al detenido se le atribuye haber disparado hasta en siete ocasiones contra la puerta de la vivienda en la que reside un conocido suyo. Todo apunta a que entre ambos se habrían producido rencillas previas, extremo que confirmará la investigación que hay abierta. La víctima, un hombre de 38 años, ha resultado herido leve en una pierna mientras que el presunto autor (de 25) fue detenido tras su huida a Algeciras en un vehículo de alquiler.

Sucedió en la madrugada de este lunes en la calle Roy Boston. Los servicios de emergencia se movilizaban tras recibir el aviso de una persona que alertaba de los disparos oídos en un inmueble. Una patrulla de la Policía Local de Marbella acudió hasta la vivienda. Los primeros agentes en llegar al lugar confirmaron que el dueño de la casa había resultado herido leve en una pierna tras producirse varios disparos a través de la puerta de su domicilio. Según el relato de la víctima, momentos antes había escuchado pasos y movimientos en el pasillo. Intrigado, se acercó a la mirilla y vio a una persona observando el cuarto de contadores. El desconocido -a quien acabó reconociendo- se giró y comenzó presuntamente a disparar directamente contra la puerta.

Los proyectiles atravesaron la madera dejando un rastro de agujeros a la altura del pecho. La víctima tuvo tiempo de apartarse, aunque uno de los disparos le rozó la pierna. El agresor, identificado como un varón de 25 años, emprendió la huida a toda velocidad en un Seat Ibiza de color azul. Unas cámaras de seguridad captaron uno de los momentos de la fuga.

El coche en el que escapó de la ciudad —un vehículo que presumiblemente había alquilado en una empresa de rent a car— fue localizado alrededor de las 6:30 de la mañana en Algeciras, donde el presunto autor fue arrestado, apenas una hora después del tiroteo.

Fuentes de la investigación han confirmado a este periódico que la víctima y el agresor se conocían desde hacía tiempo y habían mantenido conflictos anteriormente. En uno de ellos ya tuvo que intervenir una dotación de la Policía Nacional. Ahora se investiga si los disparos guardan relación con una mujer, lo que podría haber originado las tensiones que desembocaron en el ataque.

Los investigadores que se han ocupado del caso tratan de esclarecer este "nuevo incidente con arma de fuego" y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias y el posible trasfondo del tiroteo. Por el momento no se han encontrado indicios de que esté vinculado al crimen organizado.