El derribo de los antiguos pisos de los militares provoca atascos de tráfico en la entrada al centro de Algeciras

Toca armarse de paciencia para acceder al centro de Algeciras durante unos días. El derribo de los antiguos pisos de los militares de la avenida Virgen del Carmen ha provocado un colapso en el tráfico urbano de esa zona de la ciudad y atascos, especialmente, en las horas punta de los trabajos. Alrededor de las dos de la tarde de este martes, un conductor de coche podría tardar entre 20 y 30 minutos en recorrer el tramo de unos pocos cientos de metros desde la rotonda del cementerio viejo hasta la de la Escuela de Arte y Oficio.

Mientras la piqueta y la maquinaria de obra empezaba a demoler y convertir en historia un edificio clásico del Paseo Marítimo algecireño, los conductores se embotellaban desde la avenida Pérez Arriete (la que desciende desde San José Artesano por El Corte Inglés) y desde la parte norte de la avenida Virgen del Carmen, con el principal colapso en la rotonda de Arte y Oficio. Los vehículos, unido a la presencia de varios semáforos, avanzaban muy lentamente y con continuos parones en un tramo que de normal se recorre en pocos minutos.

El Ayuntamiento de Algeciras, por su parte, ha informado a través de la Delegación de Tráfico de que los días 26 y 27, este miércoles y este jueves, el tráfico rodado en la avenida Virgen del Carmen, a la altura del número 7, podrá verse afectado por los trabajos de demolición de los conocidos como pisos de los militares.

El Gobierno municipal explica que los cortes en el tráfico se producirán debido al trasiego de camiones y maquinaria pesada en un único carril en sentido hacia el Puerto y para minimizar las posibles complicaciones se evitará trabajar en horas punta.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido disculpas de antemano por los posibles perjuicios que estas obras pudieran acarrear y piden paciencia a los usuarios, recordando que todas estas labores están dirigidas "a mejorar la ciudad".