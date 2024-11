Una denuncia de CGT propicia la tramitación del plan contra el acoso laboral y sexual en el Ayuntamiento de Algeciras

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras carece de un protocolo o plan contra el acoso laboral y sexual que haya sido aprobado formalmente por la entidad local, tal y como establece la normativa, según ha constatado la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT).

A raíz de una consulta de este sindicato, el Consistorio se ha puesto en marcha para solucionar la carencia de este documento, obligatorio para las empresas -de cualquier tamaño- y entidades públicas desde la aprobación de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres (artículos 45 y 48) del año 2007, además de ser una materia regulada explícitamente en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 4). El Ayuntamiento algecireño posee un protocolo por escrito, aunque no ha sido refrendado por ningún órgano colegiado o comisión municipal, lo que para CGT carece de validez legal a todos los efectos. Según la jurisprudencia, en el caso de las administraciones públicas este tipo de protocolos deben aprobarse en cada mandato (cada cuatro años).

Los representantes de la CGT han explicado a Europa Sur que el pasado mes de mayo solicitaron la activación del plan contra el acoso laboral para dar amparo a una trabajadora municipal ante una supuesta situación de este tipo. Fue en el seno del comité de seguridad y salud, donde CGT tiene voz aunque no voto al carecer de representación en la junta de personal y el comité de empresa. "En esa reunión planteamos la activación del plan y solicitamos que nos dieran una copia por escrito, lo cual se nos facilitó a los pocos días. Nuestra asesoría jurídica lo examinó y determinó que no se ajustaba a la legalidad, porque no nos constaba cuándo y cómo se había aprobado dicho documento. Así que, a los pocos días, solicitamos a través del registro de entrada que se nos informara de cómo y cuándo se había aprobado el plan", relata Anabel Quirós, de la sección sindical de la CGT en el Consistorio.

La respuesta llegó al sindicato a las pocas semanas, a través de un nuevo escrito municipal fechado en julio en el que el Ayuntamiento reconocía que el protocolo disponible en la actualidad "no está aprobado por el comité de seguridad y salud". También se recogía en dicha respuesta que se trabajaba en un nuevo protocolo con el servicio de prevención. "Claro está, lo anuncian una vez que hemos puesto en evidencia la situación y cuando amagamos con ir a la Inspección de Trabajo", subraya Quirós.

Respuesta municipal a la sección sindical de la CGT sobre el protocolo para los casos de acoso laboral.

Al constatar el sindicato que el protocolo de acoso no está formalmente aprobado, como dicta la normativa, la CGT presentó el 10 de octubre un nuevo escrito por el registro de entrada, esta vez dirigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, al concejal de Personal, Jacinto Muñoz, y al secretario general, José Luis López, para informarles de la situación. "Teniendo en cuenta la responsabilidad que ustedes asumen en esta Administración Local y la gravedad del asunto, dado el número de trabajadores que tiene este Ayuntamiento, confiamos que tomarán las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible", apuntaba la delegada sindical, además de ofrecer la colaboración del sindicato para solventar la situación.

Y a los pocos días, el 16 de octubre, el Ayuntamiento convocó al comité de seguridad y salud para la aprobación del borrador del plan, el primero de los trámites necesarios para contar con el documento debidamente formalizado; reunión que tuvo lugar el pasado 21 de octubre. "Han actuado a rebufo de nuestra intervención. De lo contrario, el Ayuntamiento seguiría sin este plan tan importante aprobado de manera formal", ha lamentado Quirós.

Europa Sur ha contactado con el Ayuntamiento para interesarse por el estado de aprobación del protocolo contra el acoso laboral, sin obtener una respuesta por parte de la concejalía de Personal.