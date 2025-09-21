Denuncia de abusos y escuadra rumbo a Algeciras

Y siguiendo con bulos y comentarios despectivos, la familia real española sigue siendo objeto de baja crítica por parte de la aristocracia pro-borbónica asentada en la capital del reino. Los perdidos privilegios hacen posible que Sofía Sergeïevna, señora de José Osorio, marqués de Alcañices, junto a sus "palmeros cortesanos", prefieran a la -años después- retratada por Valle Inclán en su burlesco verso titulado Farsa y licencia de la reina castiza, manifestando: "Lucero se precia como toses de guapo/ ríe la comadre feliz y carnal/ y un temblor cachondo le baja del papo/ al anca fondona de yegua real". Y la fondona y exiliada de Dña. Isabel, bien supo privilegiar a los suyos.

Ante tal y futuro retrato de La frescachona, la intitulada como La húmeda empieza a adquirir cierta admiración popular siendo apodada La reina de las lavanderas, cuando, según se dijo y se contó por la villa y corte, en sus solitarios paseos por Madrid: "Sentía verdadera pena ante la visión de las lavanderas del Manzanares, pobres viudas o solteras con sus prole que se dedicaban por encargo á lavar en el río mientras sus hijos, hambrientos y casi desnudos, jugueteaban por la orilla. Aquella visión le impulsó á levantar con su propio dinero un albergue para las lavanderas de mayor edad y una escuela-guardería para aquellos menores siendo considerada la primera de España". La nada sospechosa e ilustre letrada y humanista Concepción Arenal recogió en sus escritos que: "Gozó de la cercanía y amistad de la reina y recibió durante años una importante mensualidad para que la dedicara a obras sociales".

Y mientras en la lejana corte "amadeista" todo son obstáculos y objeciones para el rey y la reina, en nuestra comarca también abundan las objeciones y obstáculos de todo tipo para la conclusión de la carretera de Medina a Los Barrios, cuando:

"Manuel Mª Mejías licitador que fue de la subasta verificada el día 30 de Junio último de las obras [...] de la carretera provincial de Medina al Campo de Gibraltar, solicita se declare nulo y de ningún valor el segundo pliego presentado por D. Bartolomé P. Muñoz que ofrecía ejecutar aquellas por la cantidad de 166.842 escudos y válido el presentado por el Mejías que ofrecía hacerla por la de 168.000 escudos, fundando para ello en 1º.- En que no es ajustado á las instrucciones vigentes [...] 2º.- Porque, aún en el caso de que quiera concederse alguna legalidad al hecho de presentar un nuevo licitador dos ó más proposiciones deberá acompañar cada una el resguardo del depósito correspondiente; y 3º Porque según lo prescrito en el artículo 9º de la Instrucción de 18 de Mayo de 1852, debió desecharse, desde luego toda proposición que no resultara redactada con completa exactitud al modelo que se publicó [...] en cuya falta ha incurrido el Muñoz haciendo la proposición en la ya extinguida moneda de vellón en lugar de escudos [...]". La Comisión, teniendo presente las consideraciones expuestas, "acuerda declarar subsistente el acto de subasta aprobando el remate y adjudicación definitiva á favor de D. Bartolomé P. Muñoz [...] al que se pedirá rectificación del expediente de subasta de que se ha hecho mérito".

El Ayuntamiento es apercibido por la vía de apremio. / ES

Luego el citado Mejías no estaba erróneo en su exposición. En caso de recurso bien podría quedar paralizado el expediente hasta la resolución del mismo, con el siguiente contratiempo para el desarrollo de nuestra comarca.

Y siguiendo con los desencuentros administrativos que impedían el desarrollo de los municipios del Campo de Gibraltar, y muy especialmente la personal apuesta del algecireño González de la Vega sobre el recientemente creado de La Línea, al precipitado envío de los presupuestos aprobados por la nueva municipalidad, la corporación provincial respondió: "Considerando que por acuerdo de la Excma. Diputación de 7 de Noviembre del año último se determinó que el presupuesto de esta nueva municipalidad fuese el aprobado por el Consejo de Estado al concederse por el Gobierno supremo la segregación de la Línea del distrito de San Roque hasta que elegido el Ayuntamiento, en definitiva con arreglo á la ley y constituida la Junta Municipal, votase esta el que fuese necesario para las atenciones que corren á su cargo".

Aquel nuevo municipio creado a la sombra del Peñón estaba tan falto de medios como sobrado de enemigos, que, desde distintas instituciones, no vieron con buenos ojos su creación; solo le faltaba a uno de los padres del proyecto, como era González de la Vega, el que la precipitación se originase en las propias filas. Ante lo cual la comisión declaró: "Sin efecto el presupuesto adicional [...] y que el presupuesto que ha de regir en la Línea durante el año económico de 1871 á 1872 sea el que á continuación se expresa: Resumen del presupuesto. Gastos: 4.884, 300. Yngresos: 3.277, 400. Déficit: 1.606, 900.-".

Prosiguiendo con la negativa actividad administrativa para con los municipios de la comarca, al Consistorio algecireño llega un oficio comunicándole que se le concede, junto al de Villamartín y Vejer, un último plazo: "Para la entrega de las cuentas correspondientes al año económico de 1867 á 1868 con apercibimiento de que pasado sin cumplir este servicio se procederá con todo rigor por la vía de apremio". Y para finalizar este comienzo de tan caluroso mes de julio, llega hasta las provinciales autoridades las pesquisas realizadas por un representante público local, del cual se omite su nombre, recogiéndose en acta: "Quedar enterado de la comunicación en el que el Diputado por Algeciras dá cuenta de sus trabajos en averiguación de los abusos cometidos por la veladora de la hijuela de expósitos de San Roque".

Juan Aguilar consigue el arrendamiento de la barca del río Palmones por 4.000 pesetas. / ES

Los siguientes días no comenzaron con mejor pie pues por oficial indicación: "La escuadra española surta en Barcelona, ha salido de aquellas aguas con rumbo -directo- a las de Algeciras por orden del Sr. Ministro del ramo". Todo son especulaciones sobre la presencia de la escuadra nacional venida -directamente- hasta Algeciras. Nuevamente surgen rumores sobre esta espectacular presencia naval coincidente con el "accidente" del barco británico en aguas españolas. ¿Tendrían algo que ver ambas situaciones? La falta de explicaciones oficiales dispararon los rumores.

Sea como fuere y en aquel caluroso mes de julio, mientras unos algecireños públicamente alimentaban la rumorología sobre el naval asunto, otros privadamente atendían con discreción terrenal a los propios: "El negociante Antonio Pérez Tollo manifestó que Salvador González Quirós se obligó a pagarle en cuatro años 2.000 pesetas que le prestó con un interés del 1% mensual, poniendo en garantía una casa en calle Alameda, esquina á la de Tarifa de esta Ciudad y número 44, teniendo á la espalda la huerta de Domingo López, así como una suerte de tierra en la dehesa de Ceuta de once fanegas, que linda por el Levante con la Vereda del Rodeo y Poniente con el arroyo del Saladillo; y otra que linda por Levante con Vereda del Rodeo y Poniente con el Peñón de los Boyeros [...] cuya cantidad recibe el Pérez Tollo en monedas de oro del González Quirós".

Al mismo tiempo que las reseñadas monedas de oro pasan de unas manos a otras, para que la humilde economía de la comarca siga subsistiendo, se realiza la siguiente acción administrativa: "Verificado sin resultado el remate de arrendamiento del derecho de pasaje de la Barca del Río Palmones, durante el actual año económico (1871) se acordó adjudicar dicho servicio á favor de Dn Juan Aguilar Blanco -cuya propuesta fue recogida en una anterior entrega-, por las 4.000 pesetas que tenía ofrecidas y que se devuelva el expediente al Alcalde de Algeciras para los efectos oportunos". El trasiego entre municipios así lo exigía.