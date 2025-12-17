Defensa adjudicó la demolición de las viviendas militares en Algeciras a Erri Berri, empresa navarra vinculada a la investigación a Leire Díez

El Ministerio de Defensa adjudicó a la empresa navarra Erri Berri SL las obras de demolición del antiguo edificio de viviendas militares de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras por un importe de 485.147,05 euros. La compañía que ha quedado bajo el foco judicial tras revelarse su vinculación con una presunta trama de amaños de contratos dentro de la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) lleva a cabo sobre Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Según informa El Confidencial, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), admitió en su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional haber intermediado junto a Leire Díez y Antxon Alonso (los tres compartían un chat de WhatsApp bajo el nombre Hirurok, nosotros tres, en euskera) para que Erri Berri participara en las obras del Camp Nou del FC Barcelona. Fue Fernández el que expuso sus vínculos con el Barcelona y la participación del grupo en las obras del nuevo Camp Nou. No consta que esos trabajos estén siendo investigados en esta primera fase del procedimiento.

La adjudicación para las obras en Algeciras fue realizada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y los trabajos se encuentran actualmente en ejecución. La actuación afecta a inmueble de titularidad militar situado frente al Llano Amarillo para dar continuidad al proyecto del Lago Marítimo con la ejecución de una nueva plaza.

Erri Berri figura entre las empresas investigadas en el marco de la denominada operación Leire, en la que la UCO de la Guardia Civil investiga una presunta red que habría manipulado adjudicaciones públicas a cambio de comisiones. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa sostiene que el grupo investigado habría tenido capacidad para beneficiar a esta empresa en determinados procesos de contratación pública, a cambio del pago de comisiones que, presuntamente, alcanzaron los 400.000 euros en uno de los contratos analizados, valorado en 2,8 millones, correspondiente al Parque Empresarial Principado de Asturias.

Erri Berri SL cuenta con más de 35 años de trayectoria y ha participado en grandes demoliciones deportivas como el antiguo estadio Vicente Calderón, además de trabajos para clubes como el Atlético de Madrid, el Betis o la Real Sociedad. La empresa también reconoce en su web haber intervenido en la demolición de parte del estadio del FC Barcelona.